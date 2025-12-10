Royal Caribbean, dată în judecată după ce un pasager a murit în urma consumului excesiv de alcool

Un pasager Royal Caribbean, care ar fi fost servit cu 33 de băuturi la unul dintre barurile vasului înainte de a muri, își achiziționase pachetul de băuturi alcoolice nelimitate al croazierei, potrivit nypost.com.

Moartea lui Michael Virgil, care a murit în decembrie 2024 pe vasul Navigator of the Seas, a fost încadrată drept omucidere, după ce membri ai echipajului i-ar fi servit aproape trei duzini de băuturi, deși acesta avea un pachet de băuturi nelimitate. Constatările apar în documentele care însoțesc investigația declanșată după incident.

Pe site-ul Royal Caribbean, Deluxe Beverage Package este prezentat ca un pachet „all-in, top shelf” care oferă acces nelimitat la băuturi alcoolice, de la lichioruri și bere până la vin, cocktailuri și băuturi congelate. Detaliile legate de acest pachet sunt menționate și în actele depuse în cadrul anchetei.

Michael Virgil urcase în croaziera cu destinația Mexic împreună cu logodnica sa și fiul lor de 7 ani, diagnosticat cu autism, când au fost informați că încăperea lor nu era pregătită, iar membrii echipajului i-au direcționat către un bar, unde au rămas o perioadă. Când copilul a devenit agitat, logodnica lui Virgil a plecat cu acesta să verifice camera, în timp ce el a rămas la bar.

Virgil ar fi fost servit cu alcool, iar când a părăsit barul în stare avansată de ebrietate și nu și-a putut găsi camera, ar fi izbucnit într-un acces de furie. Michael Virgil a fost reținut în timpul crizei de furie cauzate de consumul de alcool, perioadă în care ar fi atacat și amenințat să ucidă membrii echipajului și alți pasageri. Echipajul l-au imobilizat, i-au administrat o injecție cu sedativul Haloperidol și l-au pulverizat cu spray cu piper de mai multe ori.

Logodnica lui Michael Virgil susține în proces că „forța excesivă și acțiunile fatale” ale echipajului, inclusiv personalul de securitate și medical, care i-au făcut o injecție cu Haloperidol și l-au stropit cu spray cu piper, au dus la decesul său. Moartea a fost clasificată drept omucidere, potrivit documentelor judiciare.

Procesul arată că Virgil a murit din cauza „hipoxiei severe, dificultăților de respirație, instabilității cardiovasculare și, în final, stopului cardiopulmonar”. Familia cere daune pentru pierderea sprijinului, venituri viitoare, cheltuieli medicale și suferință, iar Royal Caribbean a refuzat să facă comentarii pe durata procesului.