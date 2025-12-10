Social Breaking news

CCR a respins cererea AUR pe legea rivind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice

CCR a respins cererea AUR pe legea rivind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate depusă de senatorii AUR împotriva Legii privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care modifică și completează mai multe acte legislative.

Taxe și impozite locale mai mari. Ce urmează pentru români

Legea prevede majorări ale taxelor și impozitelor pentru locuințe, terenuri, autovehicule și dividende, precum și creșterea unor tarife poștale, măsuri pe care Guvernul dorea să le introducă de la începutul anului viitor.

CCR a anunțat că a respins sesizarea formulată de parlamentarii AUR. Actul normativ fusese contestat și anterior, iar atunci judecătorii declaraseră neconstituțională doar prevederea referitoare la testul poligraf. Ulterior, Parlamentul a adoptat legea în forma revizuită, iar la 20 noiembrie aceasta a fost trimisă președintelui pentru promulgare.

Legea a fost însă din nou atacată la Curtea Constituțională, care stabilise inițial termenul pentru judecare la 21 ianuarie 2026. La solicitarea Guvernului, CCR a preschimbat termenul pentru 10 decembrie 2025.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor – respingere” arată biroul de presă al CCR.

George Simion a lansat un atac dur la adresa coaliției de guvernare, menționând că liderii politici vor să îi împovăreze pe români cu noi taxe pe proprietate, după ce costurile materialelor de construcție au crescut semnificativ.

Liderul AUR a susținut că măsurile au reprezentat un „jaf fiscal”. De asemenea, el a susținut că pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu sunt responsabili în acest sens.

„Impozit pe magazii, 50% din impozitul pe clădiri. Impozit pe solarii, pentru că mergea foarte bine agricultura, exact ce era nevoie. Impozit pe pătule, impozit pe cana de apă (...) Atâta știu ei să facă. Este ultimul lor gest de disperare și trebuie noi, ca ultimă speranță a poporului român, să ne opunem împotriva acestor impozite hoțești”, a spus George Simion.

1
