Proiectul "Vizelor de Aur", inițiat de Mircea Abrudean, blocat de CSAT. Facilitățile pentru investitorii străini, considerate risc de securitate națională

Inițiativa legislativă a președintelui Senatului, liberalul Mircea Abridean, care propunea acordarea permiselor de ședere pentru străinii care investesc 400.000 de euro în România a fost retrasă de urgență din Parlament.

Decizia vine după un avertisment dur din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care a catalogat proiectul drept o amenințare la adresa securității naționale și un impediment în calea aderării la Schengen și OCDE.

Senatul a oficializat retragerea proiectului de lege cunoscut sub numele de „Golden Visa”, inițiat de mai mulți parlamentari liberali, printre care și Mircea Abrudean. Măsura ar fi permis cetățenilor din afara UE să obțină rezidență temporară pe cinci ani, reînnoibilă, în schimbul unei investiții pasive consistente. Mircea Abrudean vedea proiectul ca fiind un instrument modern, așa că anunța: “O să solicităm procedura de urgență și sperăm să îl avem aprobat până la finalul acestei sesiuni parlamentare”. CSAT i-a tăiat avântul...

Deși inițiatorii au vizat atragerea de capital străin, CSAT a demontat oportunitatea legii într-o analiză amplă. Instituția a avertizat că un astfel de mecanism preferențial reprezintă un risc major în actualul context de securitate, afectând direct obiective strategice ale României: aderarea completă la Spațiul Schengen, includerea în programul Visa Waiver și procesul de aderare la OCDE.

Mai mult, CSAT a subliniat că Uniunea Europeană nu susține astfel de programe, Comisia Europeană și Parlamentul European considerându-le practici ilegale care încalcă legislația comunitară. Tendința europeană este de renunțare la aceste facilități, state precum Irlanda, Țările de Jos și Spania eliminând deja sau anunțând eliminarea programelor similare.

Un alt punct nevralgic identificat de CSAT a fost riscul de interferență cu activitatea Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), autoritatea care evaluează riscurile investiționale la nivel național.

Opoziția față de proiect nu a venit doar din zona de securitate națională, ci și din cea financiară. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis avertismente severe legate de vulnerabilitățile pe care le-ar crea legea. ASF a atras atenția că măsura ar putea deschide ușa investitorilor din jurisdicții cu risc ridicat de spălare a banilor, finanțare a terorismului sau trafic de arme și droguri.

De asemenea, s-a semnalat pericolul ca prin structuri opace de tip offshore să pătrundă pe piața românească interpuși care să destabilizeze companiile listate.

Dacă ar fi trecut, legea ar fi oferit un permis de ședere temporară pentru 5 ani, cu posibilitatea aducerii familiei și a obținerii ulterioare a cetățeniei, oricărui cetățean non-UE care ar fi realizat una dintre următoarele investiții de minimum 400.000 de euro în achiziția de titluri de stat sau cumpărarea de proprietăți imobiliare.

Spre deosebire de legislația actuală, care cere planuri de afaceri și crearea de locuri de muncă, acest proiect nu impunea o ședere anuală minimă în România, ci doar menținerea investiției.