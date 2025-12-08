Social

O zi liberă în plus pentru români. Legea a fost adoptată de Senat

O zi liberă în plus pentru români. Legea a fost adoptată de SenatCalendar zile libere. Sursă foto: Unsplash
Senatorii au lăsat să treacă fără dezbatere propunerea legislativă prin care prima zi de școală pentru nivelul preșcolar, primar și gimnazial ar deveni zi liberă pentru părinți. Inițiativa, aflată în primă etapă legislativă, a fost considerată adoptată tacit după expirarea termenului de discuții din 3 decembrie, urmând ca decizia finală să aparțină Camerei Deputaților.

Proiectul prevede că „se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, în prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial”, după cum stipulează actul normativ depus de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană.

În expunerea de motive, inițiatorul subliniază importanța prezenței adulților la începutul parcursului educațional al copiilor, afirmând că „prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinţii să poată fi prezenţi la festivitate este nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”.

Camera Deputaților

Camera Deputaților. Sursă foto: Facebook

Contextul actual al zilelor libere legale

Potrivit Codului Muncii, angajații care lucrează de luni până vineri beneficiază în prezent de 17 zile nelucrătoare pe an, dintre care 13 vor fi în timpul săptămânii în 2025, restul fiind sărbători ce cad în weekend. Propunerea legislativă nu modifică lista sărbătorilor legale, însă introduce o zi suplimentară destinată exclusiv părinților, dedicată participării acestora la deschiderea anului școlar.

Ce urmează în procesul legislativ

Proiectul nu produce efecte deocamdată. Pentru a deveni lege, inițiativa trebuie adoptată atât de Senat, cât și de Camera Deputaților, să fie trimisă președintelui pentru promulgare și, în final, publicată în Monitorul Oficial.

