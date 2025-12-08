CCR, pe înțelesul copiilor! De „Ziua Porților Deschise”, elevii au aflat ce fac judecătorii în robe vișinii. Exclusiv

Pe 8 decembrie, coridoarele Curții Constituționale s-au umplut de pași mici și grăbiți. CCR și-a deschis porțile, pentru prima dată, cu ocazia Zilei Constituției, un eveniment pilot pe care, după toate semnele, instituția îl va transforma în tradiție.

Peste 150 de elevi din învățământul gimnazial au intrat în spațiul în care, de regulă, liniștea e regula nescrisă, iar deciziile se iau cu măsură și solemnitate.

Reprezentanții CCR și-au dorit ca tinerii să pășească într-o instituție pe care, de cele mai multe ori, o cunosc doar din manuale și din câteva știri seci. Așa că au deschis ușile larg și au lăsat la o parte limbajul tehnic, pentru un dialog așezat pe curiozitatea copiilor.

„Încercăm să deschidem instituția către tânăra generație și de a face informațiile juridicie, constituționale cât mai accesibile pentru ei. Și limbajul nostru a fost unul adaptat pentru vârsta copiilor”, a explicat Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei.

În această excursie, copiii au intrat prima dată în Sala de ședințe publice „Alexandru Ioan Cuza”, locul în care judecătorii CCR își țin ședințele. Privirile copiilor se plimbau peste scaunele înalte, peste bradul de Crăciun instalat lângă fereastră și s-au uitat cu atenție la vestimentația de judecător expusă în sală.

„Eu știam că judecătorii și avocații se îmbracă în negru. Dumneavoastră de ce purtați vișiniu?”, întreabă un elev curios. „Foarte bună observație”, remarcă Asztalos Csaba Ferenc, judecător CCR din vara lui 2025. „Ei bine, noi, la CCR, nu suntem o instanță de judecată obișnuită și avem aceste vestimentații speciale”, explică el.

Simina Tănăsescu și Asztalos Csaba Ferenc, judecător CCR din vara lui 2025, au fost ghizii lor. Au vorbit despre rutina unui judecător, despre traseul profesional care te poate aduce în această instituție, despre responsabilitatea de a interpreta legea fundamentală. Copiii, însă, au mers dincolo de lecțiile obișnuite, întrebările veneau când timid, când entuziast, dar mereu cu sinceritate și bucurie.

Apoi au trecut în Sala de Consiliu „Constantin Dissescu”, spațiul rezervat deliberărilor, o cameră în care, de obicei, cuvintele cântăresc greu. Elevii, însă, au făcut ca atmosfera să fie de data aceasta una caldă. „Cum ați decis că vreți să ajungeți judecător?”, a întrebat o elevă curioasă.

În fața acestei întrebări, Simina Tănăsescu le-a povestit despre propriul său parcurs, unul în care literatura a jucat un rol neașteptat. Le-a vorbit copiilor despre momentul în care, în școala generală, a citit „La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu.

„Le-am spus apoi părinților ce mult mi-a plăcut primul volum, iar ei mi-au dat mai multe detalii despre autor. Mi-au spus că el, de fapt, e avocat și că scrie din pasiune. Atunci m-am hotărât că vreau să mă fac avocat, să am o meserie grea, dar să am și timp de pasiuni. Anii au trecut, am terminat Facultatea de Drept și mi-am dat seama că, cel mai probabil, Ionel Teodoreanu avea puteri supranaturale de avea timp să scrie și să practice și avocatura, de fapt”, povestește ea.

Sala a zâmbit. Copiii au reținut mai ales partea cu „puterile supranaturale”, iar povestea a devenit un liant neașteptat între două lumi, cea a dreptului, cu seriozitatea ei severă, și cea a copilăriei, în care orice e posibil.

„A fost doar un proiect pilot, dar am avut un succes nebănuit”, a spus Simina Tănăsescu în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei. „Inițial, prevăzusem doar trei serii și am ajuns apoi la patru serii, prevăzusem câte 30 de copii pe serie, și am ajuns apoi la 40 pe fiecare serie”, a adăugat ea, vizibil surprinsă de valul de interes.

Peste 150 de copii au vizitat instituția în doar câteva ore, iar o parte dintre ei au venit din provincie. „Și mă bucur foarte tare că elevi din provincie au venit, au făcut efortul să vină la București special pentru acest eveniment. Ne propunem să-l menținem, să-l dezvoltăm în viitor, să-l transformăm într-o tradiție”, a mai spus Tănăsescu.

Deși unii dintre copii au stat cuminți în spatele colegilor, cu mâinile în buzunare și emoția vizibilă în gesturi, interesul lor nu s-a estompat. „Chiar dacă nu au avut curajul să adreseze întrebări cu toți colegii de față, în particular au mai venit către noi și ne-au întrebat de curiozități aveau. Chiar sunt copii minunați și ne bucurăm că au venit”, a spus președinta CCR.

Când grupurile s-au retras, aerul din sediul CCR părea schimbat. Curiozitățile de copil și uimirea tipică vârstei umplea spațiile altminteri rigide. A fost o zi în care filosofia Constituției s-a coborât în lumea copiilor.