Sport Breaking news

Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Unde se tratează antrenorul

Comentează știrea
Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Unde se tratează antrenorulDan Petrescu. Sursa foto: Captură video/Youtube
Din cuprinsul articolului

Dan Petrescu (57 de ani) are probleme de sănătate de mai mută vreme și a fost nevoit să-și întrerupă activitatea de pe banca tehnică pentru a se trata. Antrenorul a plecat în septembrie de la CFR Cluj și chiar dacă la un moment dat s-a vorbit despre o revenire a sa, în Gruia, nu a fost cazul. Fostul președinte al „feroviarilor”, Cristi Balaj, a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat fostul internațional român în ultima vreme.

Dan Petrescu a luat pauză de la antrenorat

„Am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București.

Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă. A venit mama mea, i-a făcut salata de boeuf, săracul, nu a mâncat-o și mi-a zis că, nici nu i-am spus mamei, o să afle acum, nu s-a simțit bine în ziua aia și nu a mai mâncat-o.

Crisi Balaj

Cristi Balaj. Sursa foto: Arhiva EvZ

„Nu a mâncat salata de la mama”

Sau două zile la rând nu s-a simțit bine și nu a mâncat salata de la mama. Dar îi promit că o să îi mai facă și o să îi mai trimită”, a spus Cristi Balaj pentru gsp.

Prin ce trec pacienții atrași de mirajul serviciilor medicale din Turcia. Chirurg: Își pun sănătatea în pericol pentru 1.000 de euro în plus
Prin ce trec pacienții atrași de mirajul serviciilor medicale din Turcia. Chirurg: Își pun sănătatea în pericol pentru 1.000 de euro în plus
Ciprian Ciucu a vorbit deschis despre copilăria sa dificilă
Ciprian Ciucu a vorbit deschis despre copilăria sa dificilă

A consultat chiar și un vraci chinez

El a dezvăluit că antrenorul s-a dus la un moment dat chiar și la un vraci chinez pentru a rezolva problemele. „A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat...

Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:10 - Prin ce trec pacienții atrași de mirajul serviciilor medicale din Turcia. Chirurg: Își pun sănătatea în pericol pentr...
16:04 - Bolojan, discuții cu ministrul german al Apărării. Întâlnirea are loc la baza aeriană Mihail Kogălniceanu
15:59 - Rezultatele alegerilor locale parțiale din 7 decembrie în comunele din țară
15:51 - Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Unde se tratează antrenorul
15:39 - Ciprian Ciucu a vorbit deschis despre copilăria sa dificilă
15:31 - Șoferul care a omorât o femeie și a rănit un copil pe o trecere de pe Șoseaua Berceni, trimis în judecată

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale