Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Unde se tratează antrenorul

Dan Petrescu (57 de ani) are probleme de sănătate de mai mută vreme și a fost nevoit să-și întrerupă activitatea de pe banca tehnică pentru a se trata. Antrenorul a plecat în septembrie de la CFR Cluj și chiar dacă la un moment dat s-a vorbit despre o revenire a sa, în Gruia, nu a fost cazul. Fostul președinte al „feroviarilor”, Cristi Balaj, a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat fostul internațional român în ultima vreme.

„Am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București.

Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă. A venit mama mea, i-a făcut salata de boeuf, săracul, nu a mâncat-o și mi-a zis că, nici nu i-am spus mamei, o să afle acum, nu s-a simțit bine în ziua aia și nu a mai mâncat-o.

Sau două zile la rând nu s-a simțit bine și nu a mâncat salata de la mama. Dar îi promit că o să îi mai facă și o să îi mai trimită”, a spus Cristi Balaj pentru gsp.

El a dezvăluit că antrenorul s-a dus la un moment dat chiar și la un vraci chinez pentru a rezolva problemele. „A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat...

Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament.”