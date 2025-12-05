CONAF semnează încă o premieră la Paris. Gala franco-română „Women in Economy”: 10 trofee de excelență și unul special

Gala franco-română „Women in Economy”, organizată pe 1 decembrie 2025 în Sala Mare a Primăriei Paris, reprezintă încă o premieră europeană pentru CONAF, confirmând capacitatea confederației patronale de a extinde un proiect românesc într-un format continental.

Ediția din Paris s-a desfășurat într-un moment cu semnificație aparte pentru diplomația României – aniversarea a 145 de ani de relații bilaterale cu Franța, un reper pe care Ambasada României în Republica Franceză îl valorifică prin inițiative menite să aducă în prim-plan colaborarea culturală, economică și societală dintre cele două țări.

În acest cadru, gala organizată de CONAF, alături de Ambasada României în Republica Franceză, Consulatul General al României la Paris, cu sprijinul Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO, al Institutului Cultural Român din Paris, al Cercului Profesioniștilor Români din Franța, al Primăriei Paris și al reprezentanței CONAF Franța devine parte integrantă dintr-un efort diplomatic amplu, în care leadershipul feminin este recunoscut ca vector de dialog și dezvoltare.

Două ediții internaționale ale Galei Women in Economy, desfășurate în același an, validează abilitatea CONAF de a crea încă o premieră europeană, dar și rolul instituțiilor diplomatice românești de a susține, în paralel, proiecte care întăresc prezența și reputația României în spațiul public european. Colaborarea dintre CONAF România și CONAF Franța transformă această extindere într-un model de cooperare matură, construit pe aceeași viziune – o Europă în care leadershipul feminin devine parte din infrastructura deciziei.

Cele zece premii acordate unor femei remarcabile cu impact în industria auto, neurofizică, artă contemporană, design haute couture, cultură, educație, precum și premiul special au fost, în esență, o cartografiere a competențelor pe care Europa trebuie să le valorifice dacă își dorește să rămână competitivă într-o lume accelerată. Selecția laureatelor a dovedit că valoarea este rezultatul unor ecosisteme profesionale robuste, care funcționează atunci când sunt recunoscute și integrate în mecanismul mai larg al cooperării europene.

Prezentată cu eleganță de Teodora Tompea, ambasador CONAF, și antreprenorul Grégoire Vigroux, seara a fost deschisă de două momente artistice care au împletit sensibilitatea românească cu rigoarea franceză - interpretarea imnurilor celor două țări de către soprana Iana Novac și tenorul Octavian Dobrotă, într-un gest simbolic care a așezat evenimentul sub semnul respectului reciproc și al unei prietenii de secole. Omagiul adus compozitorului Eugen Doga, interpretat de soprana Iana Novac, într-o reverență artistică, a insuflat sensibilitate, memorie și rafinament serii.

Discursurile din deschiderea galei au fost susținute de Arnaud NGATCHA - adjunct al primarului Parisului responsabil pentru Europa, Relațiile Internaționale și Francofonie, de E.S. Ioana BIVOLARU - ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Franceză, Cristina CHIRIAC - președinta CONAF, Nicolae ȘTEFĂNUȚĂ - vicepreședinte al Parlamentului European și Oana ZAHARIA – manager interimar al Institutului Național al Patrimoniului, care au evidențiat rolul strategic al leadershipului feminin în noile modele de dezvoltare europeană.

Arnaud NGATCHA, adjunct al primarului Parisului responsabil pentru Europa, Relațiile Internaționale și Francofonie a declarat: „Sărbătorim performanța și contribuția femeilor în economie și în societate, și recunoaștem locul pe care antreprenoriatul românesc îl merită în peisajul economic internațional.

Franța și România împărtășesc mult mai mult decât tratate și strategii. Împărtășesc o istorie lungă, complexă, transformatoare, iar parteneriatul nostru rămâne un pilon esențial al stabilității și ambiției europene.

Iar această gală este o dovadă vie a vitalității acestor legături.

Un eveniment precum gala din această seară, Women in Economy, este o nouă dovadă a stimei reciproce pe care o cultivăm împreună în relația franco-română.”

E.S. Dna Ioana BIVOLARU, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Franceză a declarat: „Sub semnul unității și al solidarității, înțelegem cu toții că sensul acestei gale, este o reafirmare a faptului că relațiile dintre națiuni produc valoare atunci când sunt construite pe încredere și cooperare.

Avem responsabilitatea de a consolida legătura dintre România și Franța, iar Gala Women in Economy – ediția franco-română – este, în sine, un instrument al acestei apropieri.

Celebrăm leadershipul feminin ca pe un indicator esențial al competitivității. Economiile care știu să valorifice potențialul femeilor, creativitatea lor, puterea lor de decizie și capacitatea lor de coordonare devin economii mai inovatoare, mai stabile și mai reziliente.

Acest angajament capătă pentru noi substanță și o semnificație aparte și pentru că are loc la finalul anului în care celebrăm 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Franța.

Această gală reprezintă astfel si o declarație despre viitorul pe care suntem dispuși să îl construim împreună.”

Cristina CHIRIAC, președinta CONAF a declarat: ”Am învățat că românii — fie la București, la Paris sau oriunde în lume — poartă în ei o forță care nu renunță. România reprezintă felul în care ne ridicăm unii pe alții, felul în care rămânem conectați dincolo de distanțe, felul în care păstrăm vie lumina din noi.

De aceea CONAF este, înainte de orice, o comunitate de antreprenori care refuză să renunțe. Oameni care cred în demnitate, în educație, care știu că schimbarea se naște întâi în interior și abia apoi în economie. Dacă România are astăzi o voce credibilă în Europa, este și pentru că ne-am asumat responsabilitatea de a ține treaz sufletul acestui popor. Faptul că am lansat două premiere — o gală franco-română organizată în inima Parisului de Ziua Națională a României și lansarea celui de-al treilea număr al revistei Women in Economy — este mărturia că România poate urca în lumina reflectoarelor fără a-și renegocia identitatea.

Îi mulțumesc, cu recunoștință, Excelenței Sale Ioana Bivolaru, pentru sprijinul constant și pentru felul în care a înțeles că diplomația este uneori puntea cea mai solidă dintre două națiuni. Îi mulțumesc doamnei Anne Hidalgo – primarul Parisului pentru deschiderea cu care ne-a sprijinit și pentru înțelegerea faptului că legăturile dintre comunitățile noastre sunt diplomatice, profund umane și culturale.

Le mulțumesc domnului Nicolae Ștefănuță - vicepreședinte al Parlamentului European, și doamnei Oana Zaharia – manager interimar al Institutului Național al Patrimoniului pentru mesajele de susținere. Le mulțumesc membrilor Consiliului Director al CONAF și Ruxandrei Șerban – președinta CONAF Franța, care au fost alături de mine în această construcție care depășește granițele unei simple gale — o construcție de sens, continuitate și viziune.”

Nicolae ȘTEFĂNUȚĂ, vicepreședinte al Parlamentului European a declarat: „O economie nu poate performa dacă jumătate din potențialul ei este împins în umbră. Experiența mea personală îmi reamintește, în fiecare zi, cât de mult ne bazăm pe femeile din viețile noastre — și cât de puțin recunoaștem acest lucru.

La această Gală franco-română Women in Economy celebrăm și schimbarea de paradigmă care este deja în curs. Iar eu voi rămâne, în mod deschis și fără ezitare, aliatul acestei schimbări.”

Oana ZAHARIA – manager interimar al Institutului Național al Patrimoniului a declarat: ”Celebrăm excelența femeilor în economie într-una dintre clădirile emblematice ale orașului luminii și al iubirii. Nu întâmplător sărbătorim leadershipul feminin într-o clădire de o asemenea însemnătate istorică. În ultimii ani, discursul public s-a schimbat în mod fundamental. Vorbim tot mai des despre patrimoniu ca despre un catalizator economic, un element care influențează turismul, investițiile, calitatea vieții și capacitatea unei națiuni de a transforma trecutul în resursă pentru viitor. Ceea ce altădată era considerat doar un simbol, astăzi devine infrastructură de creștere.

De aceea, faptul că sărbătorim leadershipul feminin într-un loc cu o asemenea încărcătură istorică reprezintă un semnal că nu poți construi economie solidă fără cultură, nu poți vorbi despre competitivitate fără identitate, iar viitorul aparține celor care înțeleg că patrimoniul — la fel ca și leadershipul feminin — este un accelerator de progress, nu un decor.”

Unul dintre momentele cu încărcătură simbolică a fost expoziția „Regina Maria – Un veac și jumătate. Rafinament regal. Identitate bănățeană”, realizată de Institutul Național al Patrimoniului, dedicată celor 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. expoziția a pus în lumină legătura dintre identitatea națională și costumul tradițional, printr-o selecție rară de piese autentice curatoriate de dr. Marius Matei, apropiate de ansamblurile purtate de Regină în fotografiile de epocă.

Gala a marcat, de asemenea, lansarea numărului 3 al revistei Women in Economy, un proiect editorial ambițios, dedicat analizei economice, leadershipului, guvernanței corporative, pieței muncii europene și rolului strategic al femeilor în economie, pe a cărui copertă este Anne Hidalgo, primar al Parisului, iar în interior interviul oferit de domnia sa în exclusivitate. Publicația premium Women in Economy — care reunește interviuri cu personalități europene, perspective complexe —o platformă intelectuală și un vector de influență europeană.

Creat acum șapte ani, special pentru CONAF, de artista vizuală Misha Diaconu, trofeul Women in Economy este un obiect de artă care simbolizează ceea ce contează cu adevărat în economie: meritul, competența și responsabilitatea. În timp, a devenit pentru leadershipul feminin ceea ce reprezintă un Oscar pentru cinematografie — un standard. Astăzi, Women in Economy funcționează ca reper de performanță, ca angajament public pentru excelență și ca simbol al unei Europe care se consolidează prin valoare, echilibru și leadership autentic.

Zece trofee de excelență și unul special au fost acordate femeilor excepționale care și-au construit parcursul pe fundații temeinice, care își susțin valorile cu o consecvență rară și care transformă convingerile lor profunde în jaloane pentru generațiile care urmează. Aceste premiante ridică standardele pentru noi toți:

Katrin ADT, CEO al Automobile Dacia – Marele Premiu al Galei i-a fost înmânat de Arnaud NGATCHA, adjunct al primarului Parisului responsabil pentru Europa, Relațiile Internaționale și Francofonie Anamaria VARTOLOMEI, actriță, laureată César 2022 – premiul pentru Cinematografie și Arta actorului i-a fost înmânat de regizorul Corneliu PORUMBOIU Luisa CIOBANU, Director Cercetare, Neurophysics la CEA/Neurospin – premiul pentru Sănătate și Cercetare Medicală i-a fost înmânat de profesorul Sorin-Mihai CÎMPEANU, rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Irina CRISTEA, co-fondatoare AZC – premiul pentru Arhitectură și Urbanism i-a fost înmânat de arhitectul Attila KIM Ana FRĂȚILĂ, antreprenor – premiul pentru Leadership și Antreprenoriat i-a fost înmânat de Dan BOIANGIU, Director International Consulting & Arval Mobility Observatory Anca DAMIAN, regizor – premiul pentru Creație – Film documentar de animație i-a fost înmânat de Frank NEEL, Membru al Directoratului OMV Petrom Victoria DAROLȚI, designer-artizan în domeniul broderiei artistice și haute couture, fondator Darolti Ateliers, laureată cu premiul « Meilleur ouvrier de France » - premiul pentru Creativitate – Design vestimentar i-a fost înmânat de Marius GHENEA, Managing Partner al Fondului de Investitii Catalyst Români Cecilia TUDOR, Director General Renault – Europa de Sud-Est – premiul pentru Industrie și Inovație i-a fost înmânat de Tatian DIACONU, Managing Partner Kasper Development Ana-Maria GÎRLEANU-GUICHARD, conferențiar Universitatea din Strasbourg – premiul pentru Educație și Studii Culturale i-a fost înmânat de Grégoire VIGROUX, antreprenor francez în România Sophie NEGROPONTES, fondatoare galerie Negropontes – premiul pentru Antreprenoriat cultural – Artă contemporană i-a fost înmânat de Vasile TOMOIAGA, campion mondial la canotaj Premiul special pentru întreaga carieră în diplomație a fost oferit E.S. Simona-Mirela Miculescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar, delegat permanent al României pe lângă UNESCO și i-a fost înmânat de artistul Mircea Cantor.

Audiența galei a reunit un segment reprezentativ al antreprenoriatului feminin din România, cu participante venite din 15 județe – de la Alba, Arad și Argeș, până la Bacău, Brașov, Brăila, București, Cluj, Gorj, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava, Timiș și Vâlcea. Această diversitate regională confirmă maturizarea unei comunități naționale de antreprenoare și profesioniști care contribuie activ la dezvoltarea economică a țării.

Prezența Geaninei Pistru, reprezentant al Camerei Deputaților, alături de membri ai Consiliului Director CONAF – Nicoleta Munteanu, Anca Damour, Daniela Marișcu, Hildegard Brandl, Tatian Diaconu și Marius Ghenea dovedește că progresul real apare atunci când expertiza, responsabilitatea publică și inițiativa privată se întâlnesc într-un cadru comun și lucrează împreună pentru același obiectiv.

