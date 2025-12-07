Românii redescoperă Germania în sezonul rece: cifre record și destinații-surpriză pentru iarna 2025–2026

Germania continuă să se poziționeze, de mai bine de un deceniu, în topul preferințelor turiștilor români în sezonul de iarnă. Târgurile de Crăciun, infrastructura bine pusă la punct, varietatea culturală și conectivitatea aeriană excelentă între cele două țări transformă această destinație într-una dintre cele mai competitive din Europa Centrală.

Într-un dialog acordat revistei Capital, Cristian Sallai, Directorul Organizației Germane pentru Turism în România, explică de ce interesul românilor pentru Germania nu doar se menține, ci crește de la un an la altul, ce schimbări se observă în comportamentul turiștilor și cum se pregătesc regiunile germane pentru sezonul 2025–2026.

Unul dintre motivele centrale pentru care Germania rămâne o destinație atât de dorită în lunile de iarnă este tradiția puternică a târgurilor de Crăciun. Țara are unele dintre cele mai vechi piețe de sărbători din lume, multe dintre ele cu tradiții de peste 600 de ani, lucrate în jurul comunităților locale și păstrate cu rigurozitate.

„Românii, la fel ca mulți europeni, caută autenticitate. Vor să simtă atmosfera reală a Crăciunului german, să vadă artizani locali, să deguste preparate tradiționale și să se conecteze cu ritualuri care fac parte din identitatea regiunilor”, explică Cristian Sallai.

Atmosfera, muzica, meșteșugurile tradiționale, decorațiunile lucrate manual și gastronomia locală transformă piețele germane într-un reper european al sezonului festiv. Nürnberg, Dresda, Rothenburg ob der Tauber, dar și orașe mai mari precum München sau Köln atrag an de an tot mai mulți turiști români.

Interesul românilor pentru Germania este susținut și de cifrele oficiale. În 2024, turiștii români au înregistrat aproximativ 1,4 milioane de înnoptări în unitățile de cazare germane, un nivel care confirmă revenirea completă post-pandemie și o tendință solidă de creștere.

Doar în sezonul de iarnă, în 2024, s-au înregistrat aproximativ 350.000 de înnoptări, ceea ce situează România printre piețele est-europene cu cea mai rapidă creștere către Germania.

„Pentru 2025 vedem o evoluție pozitivă. În ianuarie–august înregistrăm o creștere de 3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar interesul pentru sezonul de iarnă este în continuare foarte ridicat”, subliniază Cristian Sallai.

Profilul turistului român care vizitează Germania în sezonul rece este interesant: urban, mobil, orientat spre experiențe culturale rapide, dar consistente. Cei mai mulți aleg city-break-uri de 2–4 zile, cu trasee bine delimitate.

Conform datelor furnizate de Organizația Germană pentru Turism:

mulți români aleg metropole precum Berlin, München, Frankfurt, Köln;

alții preferă orașe tradiționale cu specific medieval: Nürnberg, Dresda, Rothenburg ob der Tauber;

gastronomia locală (vin fiert, feluri tradiționale de iarnă, deserturi de Advent) rămâne un element definitoriu;

circuitele tematice – castele, muzee, traseele istorice – câștigă teren.

„Românii sunt turiști pragmatici. Vor experiențe autentice, dar organizate eficient. Sunt sensibili la preț, mai mult decât turiștii din Polonia sau Ungaria, însă sunt dispuși să plătească pentru calitate și pentru experiențe emblematice ale iernii germane”, explică Sallai.

În ultimii ani, se observă o tendință interesantă: tot mai mulți turiști români aleg orașe mai mici, mai puțin cunoscute, dar cu tradiții bine conservate.

Freiburg atrage vizitatori datorită peisajelor montane și a accesului facil la rutele de drumeții de iarnă. Lübeck impresionează prin arhitectura hanseatică și prin tradiția culinară bazată pe marțipan. Rothenburg ob der Tauber este considerat „orașul Crăciunului medieval”, un spațiu unic, unde atmosfera pare desprinsă din secolul al XVI-lea.

„Turistul român caută tot mai des locuri cu identitate locală puternică și cu tradiții autentice. Orașele mici oferă exact această experiență, iar interesul pentru ele este în creștere”, spune directorul Organizației Germane pentru Turism în România.

Un alt factor major care susține explozia interesului românilor pentru Germania îl reprezintă rețeaua densă de zboruri directe. România este una dintre țările europene cu cele mai multe conexiuni aeriene către orașe germane:

București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Brașov beneficiază de rute regulate, multe operate low-cost;

s-au adăugat rute noi: București–Berlin, Brașov–Nürnberg, Timișoara–Nürnberg, București–Köln.

„Conectivitatea este esențială. Reduce costurile totale ale călătoriei, oferă flexibilitate și permite românilor să integreze Germania mult mai ușor în planurile lor de vacanță. Aceasta este una dintre principalele explicații ale creșterii constante”, punctează Cristian Sallai.

Pe termen lung, această mobilitate aeriană susține nu doar turismul, ci și schimburile culturale și profesionale.

Turiștii români au devenit mai prudenți în ceea ce privește cheltuielile, dar nu renunță la destinațiile premium. În schimb, își optimizează bugetele:

rezervări last-minute acolo unde prețul este avantajos;

pachete combinate (city-break + vizită într-un oraș mic);

zboruri low-cost;

planificare mai devreme pentru târguri mari, precum Nürnberg sau Dresda.

Inflația a schimbat mai degrabă comportamentul, nu preferințele. Germania, cu o dinamică a prețurilor mai moderată decât Italia, Franța sau Marea Britanie, rămâne o opțiune sigură și predictibilă.

„Vedem o orientare spre raportul calitate–preț și spre flexibilitate, nu o scădere a cererii. Românii sunt pragmatici, dar alocă buget pentru experiențe care merită”, subliniază Sallai.

Un element central în strategia de promovare a Germaniei este orientarea către autenticitate și sustenabilitate. Turiștilor români li se recomandă să exploreze târgurile regionale unde expun artizani locali, atelierele de meșteșug tradițional dedicat sticlei, lemnului sau ceramicii, precum și demonstrațiile culinare specifice sezonului de Advent. De asemenea, merită descoperite paradele și procesiunile tradiționale ale Adventului, concertele corale găzduite de biserici istorice și festivalurile locale organizate în jurul castelelor sau al centrelor vechi ale orașelor. „Aceste experiențe scot la lumină o Germanie profundă, autentică, unde tradițiile fac parte din viața de zi cu zi, nu doar din scenografia turistică”, explică Cristian Sallai.

Pentru sezonul actual, Organizația Germană pentru Turism a lansat campania „Stay a little bit longer“, menită să încurajeze turiștii să prelungească sejururile și să exploreze sustenabil regiuni mai puțin aglomerate.

Pe lângă aceasta, există colaborări punctuale cu orașe precum Nürnberg, Berlin, Dortmund sau Memmingen, alături de campanii online dedicate turiștilor români; colaborări cu agenții de turism; călătorii de presă; influencer trips; acțiuni de promovare la aeroporturi.

Cristian Sallai subliniază că relația bilaterală este foarte stabilă și bine structurată.

„Colaborăm constant cu aeroporturi din România, cu agenții de turism și cu instituții culturale germane prezente la București și în marile orașe. Acest ecosistem comun face ca promovarea Germaniei să fie una dintre cele mai eficiente din regiune.”

Rezultatul? Un flux în creștere constantă, cu perspective foarte bune pentru anii următori.

Deși interesul pentru Germania rămâne ridicat, turismul european se confruntă cu provocări precum inflația, costurile operaționale crescute, presiunile legate de securitatea evenimentelor mari și supraaglomerarea metropolelor. În acest context, Germania răspunde printr-o strategie clară: promovează orașele mici și mijlocii pentru a dispersa fluxul de turiști, menține standarde ridicate de organizare și siguranță și pune accent pe tradițiile locale, produsele regionale și mobilitatea sustenabilă. Această abordare integrată permite țării să ofere o experiență de călătorie sigură, autentică și bine gestionată, chiar într-un peisaj european aflat în schimbare.

Previziunile Organizației Germane pentru Turism sunt optimiste:

„Ne așteptăm la o creștere moderată, dar stabilă. Conectivitatea excelentă, experiențele autentice și interesul românilor pentru cultura germană vor continua să susțină această evoluție”, afirmă Cristian Sallai.

Interesul pentru târgurile de Crăciun, pentru orașele istorice și pentru experiențele tematice rămâne foarte ridicat, iar Germania se consolidează în continuare ca destinația europeană pe care românii o aleg pentru calitate, siguranță și autenticitate.