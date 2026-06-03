TAROM a semnat miercuri protocolul prin care prima aeronavă Boeing 737 MAX care intră în programul de modernizare a flotei va purta numele lui Mircea Lucescu. Documentul a fost semnat de reprezentanții familiei fostului selecționer și de conducerea companiei aeriene, iar aeronava va intra în serviciu în această vară pe rutele către marile capitale europene.

Compania TAROM a semnat miercuri protocolul de utilizare a numelui lui Mircea Lucescu pentru denumirea primei aeronave Boeing 737 MAX care intră în flota modernizată a operatorului aerian național. Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui fostului antrenor. Documentul a fost semnat de Elena Lucescu și Răzvan Lucescu, respectiv de directorul general al TAROM, Bogdan Costaș.

Cu ocazia semnării documentului, Răzvan Lucescu a vorbit despre semnificația gestului făcut de compania aeriană.

Conducerea companiei a arătat că decizia de a atribui numele lui Mircea Lucescu celei mai noi aeronave din flotă reprezintă un omagiu adus carierei unuia dintre cei mai cunoscuți antrenori români.

„Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Şi este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanţi ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri şi din situaţii în care nimeni nu le dădea nicio şansă şi care, prin muncă, disciplină şi un set de valori morale solide, au reuşit să facă performanţă şi să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt şi valorile TAROM”, a afirmat directorul general al TAROM.

Și va opera zboruri către principalele destinații europene deservite de companie. În prezent, aeronava „Nadia Comăneci”, un Boeing 737-800, este primul avion din flota TAROM care poartă numele unui sportiv român. Protocolul pentru utilizarea numelui fostei gimnaste a fost semnat în aprilie 2024, iar aeronava a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris.

Bogdan Costaș a arătat că noul avion își propune să ducă mai departe simbolistica asociată performanței în sportul românesc.

„Ne dorim ca fiecare zbor cu această aeronavă să le amintească pasagerilor că TAROM, la fel ca marii sportivi ai României, are capacitatea de a trece peste orice obstacole pentru a depăşi aşteptările şi a-i face mândri pe români”, a declarat directorul general al companiei.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață la 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.