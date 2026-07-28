TAROM riscă să piardă ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană dacă nu demonstrează până la finalul anului că poate deveni viabilă, a declarat Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor. El a spus că planul de restructurare nu a fost aplicat corespunzător și a anunțat că o variantă revizuită trebuie prezentată Comisiei Europene până la sfârșitul lunii septembrie.

Avertismentul vine după destituirea directorului companiei, în urma unei evaluări făcute de Consiliul de Administrație al TAROM.

Radu Miruță a declarat că fostul director nu și-a îndeplinit atribuțiile și că îndepărtarea sa din funcție a fost decisă de Consiliul de Administrație.

Ministrul interimar al Transporturilor a afirmat că decizia nu a fost rezultatul unei demisii, ci al unei sancțiuni aplicate de Consiliul de Administrație.

”Consiliul de Administraţie a constatat - şi vă pot prezenta documentul negru pe alb - mi-a comunicat că directorul TAROM nu şi-a făcut treaba. Motiv pentru care nu şi-a dat demisia, ci a fost destituit. Asta este sancţiunea apreciată de Consiliul de Administraţie. Că este destituit un om care în mod constant, pe unde s-a plimbat, pus de Partidul Social Democrat cu pixul, nu şi-a făcut treaba, iar atunci când a fost luat la întrebări a început să dea din colţ în colţ”, a declarat Radu Miruţă.

Radu Miruță a amintit și perioada în care fostul director al TAROM a condus Romaero. El a spus că acesta a plecat din funcție după începerea unor verificări ale Corpului de Control al Ministerului Economiei.

”Vă amintesc situaţia de la Romaero. Domnul fost director de la TAROM a fost director la Romaero. Eram atunci ministrul Economiei, am trimis o acţiune a Corpului de Control. N-am apucat niciodată să vorbesc cu domnul director atunci la Romaero. La trei zile după ajungerea Corpului de Control, domnul director şi-a cerut plecarea fără să existe măcar o discuţie, să fi pus presiune sau să văd care este rezultatul Corpului de Control. Când a simţit că se apropie verificarea, a plecat. Dulcele Partid Social Democrat i-a găsit domnului director de la Romaero o altă variantă, că nu o să lase omul pe lângă şi l-a pus director la TAROM. Cu pixul. Când a început discuţia despre un buget care n-are nicio legătură cu realitatea, din nou din colţ în colţ. De data asta nu a plecat dumnealui, ci a fost destituit”, a explicat ministrul interimar de la Transporturi.

Radu Miruță a spus că TAROM este o companie importantă pentru statul român și că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru menținerea activității acesteia.

El a arătat că Ministerul Transporturilor nu poate interveni direct în deciziile de management, dar statul, în calitate de acționar principal, trebuie să identifice variante prin care compania să poată continua să funcționeze.

”TAROM este o companie esenţială pentru statul român şi datoria mea ca ministru este să întreprind toate măsurile posibile. Sigur, nu pot să mă interpun managementului, dar ca acţionar principal din partea statului român, să fac toate diligenţele pentru ca această companie să funcţioneze. TAROM nu trebuie să moară. TAROM nu trebuie să se închidă. TAROM trebuie să funcţioneze în măsura în care statul român, ca acţionar, identifică soluţii ca acest pacient foarte bolnav să se ridice de pe patul de spital unde este”, a transmis Radu Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a avertizat că TAROM trebuie să dovedească până la sfârșitul lunii decembrie 2026 că poate deveni viabilă.

În caz contrar, Comisia Europeană poate retrage ajutorul de stat acordat Guvernului României pentru compania aeriană.

Radu Miruță a spus că planul aprobat în 2024 nu a fost administrat corespunzător și că lunile rămase până la termenul stabilit de Comisie sunt decisive.

”Astăzi suntem în situaţia în care, după un plan de restructurare care nu a fost gestionat corespunzător şi între 2024, de când a aprobat Comisia planul de restructurare şi 2026, puteţi dumneavoastră singuri să analizaţi cine a fost ministru şi cum s-a asigurat că acest plan de restructurare va fi îndeplinit. Însă astăzi suntem în luna iulie încă, iar dacă la finalul lunii decembrie 2026, adică peste câteva luni, TAROM nu reuşeşte să demonstreze viabilitate, Comisia Europeană trage înapoi ajutorul de stat dat Guvernului României pentru TAROM”, a mai afirmat ministrul Miruţă.

Radu Miruță a anunțat că autoritățile intenționează să transmită Comisiei Europene, până la finalul lunii august sau începutul lunii septembrie, un proiect revizuit al planului de restructurare.

Documentul ar urma să fie analizat de reprezentanții Comisiei, iar forma finală trebuie prezentată până la sfârșitul lunii septembrie.

Planul revizuit va viza următorii doi ani și trebuie să țină cont de observațiile primite de la Bruxelles.

”Consider că este decent, cinstit, onest şi de ajutor pentru TAROM să informăm Comisia că cei care au fost în conducere şi şi-au asumat asta nu mai sunt astăzi la conducere. Că ne asumăm ca până la finalul lunii august începutul lunii septembrie să mergem la Comisie cu un draft al planului de restructurare revizuit pentru a colecta feedback de la Comisie în ce măsură şi în ce grade de libertate ne va accepta acest plan, urmând ca la finalul lunii septembrie să prezentăm Comisiei Europene un plan de restructurare revizuit pentru următorii doi ani”, a mai transmis Radu Miruţă.