Trei persoane au murit luni pe insula greacă Sifnos, după ce un elicopter privat s-a prăbușit în apropierea unui heliport. Victimele nu au fost încă identificate oficial. Potrivit primelor informații, printre cei decedați se află un cuplu și pilotul aparatului.

Accidentul a avut loc în zona Tholos, unde se află un mic heliport înconjurat de locuințe, pe insula Sifnos, parte a arhipelagului Cicladelor. Potrivit serviciului de pompieri din Grecia, cele trei persoane aflate la bord au murit în urma prăbușirii.

Martorii citați de presa locală au relatat că elicopterul a scos un zgomot neobișnuit înainte de a se prăbuși. Impactul a fost urmat de o explozie și un incendiu. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor și au recuperat ulterior trupurile celor trei ocupanți, potrivit postului de radio Skai.

Primele informații despre traseul elicopterului diferă în presa elenă. Portalul de știri Ieidiseis a relatat că aparatul decolase de la periferia Atenei și s-a prăbușit în timp ce se apropia de heliportul din Sifnos.

Ziarul Kathimerini indică însă o altă variantă, potrivit căreia elicopterul s-ar fi prăbușit la doar câteva secunde după decolarea de pe insulă. Aparatul era un elicopter de taxi aerian, potrivit primelor informații. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele și cauza accidentului.