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Elicopter-taxi, prăbușit pe o insulă din Grecia. Trei persoane au murit

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Elicopter-taxi, prăbușit pe o insulă din Grecia. Trei persoane au muritElicopter. Sursa foto: x.com
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Din cuprinsul articolului

Trei persoane au murit luni pe insula greacă Sifnos, după ce un elicopter privat s-a prăbușit în apropierea unui heliport. Victimele nu au fost încă identificate oficial. Potrivit primelor informații, printre cei decedați se află un cuplu și pilotul aparatului.

Elicopterul s-a prăbușit în apropierea unui heliport

Accidentul a avut loc în zona Tholos, unde se află un mic heliport înconjurat de locuințe, pe insula Sifnos, parte a arhipelagului Cicladelor. Potrivit serviciului de pompieri din Grecia, cele trei persoane aflate la bord au murit în urma prăbușirii.

Martorii citați de presa locală au relatat că elicopterul a scos un zgomot neobișnuit înainte de a se prăbuși. Impactul a fost urmat de o explozie și un incendiu. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor și au recuperat ulterior trupurile celor trei ocupanți, potrivit postului de radio Skai.

Grecia

Sursa foto: Freepik

Informații diferite despre momentul prăbușirii

Primele informații despre traseul elicopterului diferă în presa elenă. Portalul de știri Ieidiseis a relatat că aparatul decolase de la periferia Atenei și s-a prăbușit în timp ce se apropia de heliportul din Sifnos.

Ziarul Kathimerini indică însă o altă variantă, potrivit căreia elicopterul s-ar fi prăbușit la doar câteva secunde după decolarea de pe insulă. Aparatul era un elicopter de taxi aerian, potrivit primelor informații. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele și cauza accidentului.

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