Președintele francez Emmanuel Macron vizitează duminică, 20 septembrie, teritoriul francez Saint-Pierre și Miquelon, unde se întâlnește cu premierul canadian Mark Carney, într-un moment în care relațiile dintre Canada, Franța și Uniunea Europeană se apropie, iar tensiunile comerciale cu Statele Unite continuă, potrivit agenției Reuters.

Vizita are și o importantă dimensiune simbolică după ce Donald Trump a publicat recent pe rețelele de socializare o hartă în care arhipelagul francez apărea acoperit de steagul american.

Este prima vizită a unui președinte francez în Saint-Pierre și Miquelon de la deplasarea lui François Hollande din 2014. Macron și Carney vor discuta despre cooperarea dintre Franța și Canada, securitatea energetică și aprofundarea relațiilor dintre Ottawa și Uniunea Europeană.

Potrivit Palatului Élysée, întâlnirea are loc într-un teritoriu cu o importanță strategică pentru Franța în Atlanticul de Nord.

Saint-Pierre și Miquelon este o colectivitate franceză de peste mări situată în Oceanul Atlantic, în apropierea coastelor canadiene. Arhipelagul este singurul teritoriu francez rămas în America de Nord și are aproximativ 5.800 de locuitori.

Poziția sa geografică îi conferă o importanță aparte pentru Franța. Autoritățile franceze indică drept teme relevante prezența geostrategică în Atlanticul de Nord, suveranitatea maritimă, schimbările climatice și cooperarea cu Canada.

Cele două părți au deja legături economice și sociale strânse. Guvernul canadian descrie relațiile cu Saint-Pierre și Miquelon drept importante în special pentru provinciile din Atlantic, inclusiv în domeniile transportului, turismului și comerțului.

Vizita lui Macron are loc la câteva săptămâni după o postare controversată a președintelui american Donald Trump. Acesta a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care mai multe teritorii din America de Nord și Caraibe erau reprezentate sub steagul Statelor Unite.

Imaginea includea și Saint-Pierre și Miquelon, deși teritoriul aparține Franței. Harta a inclus, de asemenea, Canada, Groenlanda, Islanda, Mexicul, America Centrală și mai multe teritorii franceze din Caraibe. Franța nu a răspuns public la momentul respectiv, însă deplasarea lui Macron în arhipelag oferă acum un cadru pentru reafirmarea oficială a suveranității franceze.

Palatul Élysée a prezentat vizita drept o ocazie de a consolida relația franco-canadiană și de a sublinia importanța teritoriului francez din Atlanticul de Nord.

Întâlnirea dintre Macron și Carney are loc într-un context mai larg de reorientare a politicii externe și comerciale a Canadei.

Guvernul condus de Mark Carney încearcă să consolideze relațiile cu Uniunea Europeană, în timp ce disputele comerciale cu administrația Trump au complicat relația tradițională dintre Ottawa și Washington.

Carney a susținut în această săptămână, în Parlamentul European, aprofundarea cooperării dintre Canada și UE în domenii precum apărarea, energia, mineralele critice, inteligența artificială și comerțul digital.

Premierul canadian a precizat însă că Ottawa caută o „alianță unică” cu Uniunea Europeană, nu aderarea la blocul comunitar. Ideea unei forme de statut de „membru asociat” pentru Canada a fost discutată la nivel european, dar cadrul juridic și politic al unei asemenea relații nu este încă stabilit.

Unul dintre subiectele importante ale discuțiilor îl reprezintă securitatea energetică.

Macron a declarat înaintea vizitei că Franța urmărește consolidarea cooperării cu Canada în domeniul produselor petroliere și al gazului natural lichefiat. Parisul caută, în contextul actualei crize energetice, alternative pentru aprovizionare și reducerea dependenței de rutele afectate de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Pentru Canada, apropierea de Franța și de UE reprezintă, în același timp, o oportunitate de extindere a relațiilor comerciale și strategice dincolo de piața americană.

Aprofundarea relației Canada-UE nu este lipsită de dificultăți. Acordul economic și comercial cuprinzător dintre cele două părți, cunoscut sub acronimul CETA, a fost convenit în urmă cu mai bine de un deceniu și se aplică provizoriu din 2017.

Totuși, acordul nu a fost încă ratificat integral de toate statele membre ale Uniunii Europene. Franța se numără printre țările care nu au finalizat ratificarea, ceea ce complică perspectiva unei integrări economice și politice mai profunde.

Vizita din Saint-Pierre și Miquelon precede participarea lui Macron la reuniunile Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York.

Pentru Franța, întâlnirea cu Mark Carney combină astfel mai multe dosare: reafirmarea suveranității asupra unui teritoriu francez din America de Nord, cooperarea cu Canada în domeniul energiei și consolidarea relațiilor dintre Ottawa și Uniunea Europeană.

Pentru Canada, discuțiile se înscriu în efortul de diversificare a parteneriatelor internaționale într-o perioadă în care relațiile comerciale cu Statele Unite sunt marcate de noi tensiuni.