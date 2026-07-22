Conducerea executivă a TAROM a fost revocată, potrivit unor surse din companie. Decizia îl vizează pe directorul general al companiei, Bogdan Costaș, iar printre motivele invocate se numără neînțelegeri privind bugetul societății și solicitările de majorare a salariilor conducerii.

Potrivit surselor, decizia vine pe fondul unor tensiuni mai vechi dintre conducerea executivă și autorități. Unul dintre reproșurile formulate este că modificările necesare pentru bugetul companiei nu au fost înaintate la timp, ceea ce ar fi blocat procesul de aprobare a acestuia.

De asemenea, conducerii i s-ar fi reproșat că nu a identificat soluții pentru problemele curente cu care se confruntă compania.

Un alt motiv invocat pentru revocare este legat de solicitarea conducerii executive de a beneficia de majorări salariale semnificative. Reprezentanții conducerii ar fi cerut dublarea salariilor, până la aproximativ 65.000 de lei brut pe lună, și ar fi transmis că nu vor semna anumite documente fără aprobarea acestor creșteri.

Din conducerea executivă a TAROM făceau parte Bogdan Costaș, în funcția de director general, și Dorian Farkas, director financiar.