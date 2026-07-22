Social

Conducerea TAROM, revocată după ce a cerut dublarea salariilor. Directorul general Bogdan Costaș pleacă din funcție

Comentează știrea
Conducerea TAROM, revocată după ce a cerut dublarea salariilor. Directorul general Bogdan Costaș pleacă din funcțieTarom. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Conducerea executivă a TAROM a fost revocată, potrivit unor surse din companie. Decizia îl vizează pe directorul general al companiei, Bogdan Costaș, iar printre motivele invocate se numără neînțelegeri privind bugetul societății și solicitările de majorare a salariilor conducerii.

Bugetul companiei și majorările salariale, printre motivele revocării

Potrivit surselor, decizia vine pe fondul unor tensiuni mai vechi dintre conducerea executivă și autorități. Unul dintre reproșurile formulate este că modificările necesare pentru bugetul companiei nu au fost înaintate la timp, ceea ce ar fi blocat procesul de aprobare a acestuia.

De asemenea, conducerii i s-ar fi reproșat că nu a identificat soluții pentru problemele curente cu care se confruntă compania.

Surse: Conducerea ar fi cerut dublarea salariilor

Un alt motiv invocat pentru revocare este legat de solicitarea conducerii executive de a beneficia de majorări salariale semnificative. Reprezentanții conducerii ar fi cerut dublarea salariilor, până la aproximativ 65.000 de lei brut pe lună, și ar fi transmis că nu vor semna anumite documente fără aprobarea acestor creșteri.

Din conducerea executivă a TAROM făceau parte Bogdan Costaș, în funcția de director general, și Dorian Farkas, director financiar.

Stiri calde

16:59 - Bolojan susține păstrarea TVA de 9% la locuințe după blocajul ANCPI. Până când ar putea fi amânată majorarea

16:50 - Inteligența artificială redefinește profesiile și salariile. Joburile care cer competențe în AI, tot mai bine plătite

16:39 - Mișcarea UDMR în plin scandal al Legii salarizării. Situația se complică

16:31 - Conducerea TAROM, revocată după ce a cerut dublarea salariilor. Directorul general Bogdan Costaș pleacă din funcție

16:23 - Insecte servite ilegal într-un restaurant cu stele Michelin. Proprietarul riscă un an de închisoare

16:18 - Primele căsuțe pentru pisicile comunitare au fost amplasate în Sectorul 4. Proiectul va fi extins în toate cartierele

HAI România!

Cataramă și Turcescu. Ce e de făcut

Cataramă și Turcescu. Ce e de făcut

Hoţii de la stat încalcă inclusiv codul nescris al infractorilor

Hoţii de la stat încalcă inclusiv codul nescris al infractorilor

România, sub asalt. De la hackeri și rachete, la revoluții politice interne

România, sub asalt. De la hackeri și rachete, la revoluții politice interne

Proiecte speciale