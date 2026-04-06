Răzvan Lucescu, revenire de urgență în țară. Și-a vizitat tatăl la spital în miez de noapte

Fiul fostului selecționer Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, a ajuns de urgență în România, într-un moment extrem de dificil pentru familie, după ce tatăl său a fost internat în stare critică la Spitalul Universitar din București.

Tehnicianul echipei PAOK Salonic nu a zăbovit deloc după încheierea meciului disputat în Grecia și a plecat imediat spre țară. Ajuns la București în cursul serii de duminică, acesta s-a deplasat direct la spital, fără opriri.

Răzvan Lucescu nu a fost singur. Lângă el s-au aflat mama sa, Neli Lucescu, și fiul său, Matei. Cei trei au intrat în unitatea medicală cu puțin înainte de miezul nopții, într-un cadru discret, departe de ochii publicului. Vizita a fost una scurtă, de doar câteva minute.

La ieșirea din spital, fiul fostului selecționer a evitat să ofere detalii despre starea tatălui său și a cerut respect pentru momentele prin care trece familia. El a explicat că situația este una complicată și că medicii sunt singurii în măsură să comunice oficial informațiile medicale.

Același ton l-a avut și la sosirea în aeroport, unde a fost așteptat de jurnaliști. Răzvan Lucescu a declarat că nu poate spune mai mult și că totul depinde de evoluția stării de sănătate. Mesajul său a fost unul clar: orice informație trebuie să vină din partea spitalului, în mod oficial, potrivit GSP.

Revenirea sa în România a avut loc imediat după partida disputată de PAOK în campionatul Greciei. Formația din Salonic a remizat, scor 0-0, pe teren propriu, în fața echipei Panathinaikos, într-un meci din prima etapă a play-off-ului.

În paralel, autoritățile au confirmat gravitatea situației medicale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că Mircea Lucescu este internat la secția de terapie intensivă, unde este monitorizat permanent de medici. Potrivit acestuia, starea pacientului s-a agravat în ultimele 24 până la 48 de ore, ceea ce a determinat intensificarea măsurilor de supraveghere și tratament.

În aceste condiții, familia rămâne aproape de fostul selecționer, în timp ce informațiile despre evoluția stării sale sunt oferite cu prudență și doar prin canale oficiale.