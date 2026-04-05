Mircea Lucescu, vizitat de apropiați la spital. Stoichiță: Este în comă indusă, vești bune nu pot să vă dau

Mircea Lucescu, vizitat de apropiați la spital. Stoichiță: Este în comă indusă, vești bune nu pot să vă dauMihai Stoichiță. Sursa foto: captură video
Mihai Stoichiță l-a vizitat, duminică, pe Mircea Lucescu, internat la Spitalul Universitar din București. Ulterior, directorul tehnic al FRF a oferit detalii despre starea în care se află fostul selecționer al echipei naționale.

Mihai Stoichiță l-a vizitat pe Mircea Lucescu în secția ATI a Spitalului Universitar din București

Mihai Stoichiță, în vârstă de 71 de ani, l-a vizitat pe Mircea Lucescu, 80 de ani, în secția de Terapie Intensivă a Spitalul Universitar din București.

Potrivit relatărilor sale, medicii i-au permis să intre pentru câteva minute alături de fostul selecționer al “tricolorilor”. Vizita a avut loc în condiții stricte, iar contactul a fost limitat la un interval scurt de timp.

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu. Sursă foto: Captură video Facebook

Mihai Stoichiță, despre starea lui Mircea Lucescu: Nu pot să fiu nici pesimist, nici optimist. Nu sunt doctor

La ieșirea din secția ATI, Mihai Stoichiță a făcut declarații despre starea lui Mircea Lucescu, precizând că acesta nu a putut reacționa la stimuli, aflându-se în comă indusă.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text

Vești nu pot să vă dau, am stat cu el cinci minute. El nu răspunde la nimic. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e într-o stare (n.r. de comă) indusă, să-l ajute. Nu știu cum să-i spun, nu mă pricep. M-am uitat la el și atât, nimic altceva. Nu pot să dau nicio declarație, pentru că probabil aș spune o prostie.

Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește ceva, dar mai ales când ai avut relații cu el. Îți dai seama, noi am fost și adversari, și prieteni. Nu pot să fiu nici pesimist, nici optimist. Nu sunt doctor”, a spus Stoichiță.

Mihai Stoichiță

Mihai Stoichiță. Sursa foto: Captură video/Youtube

Accesul în rezerva lui Mircea Lucescu este strict restricționat

Directorul tehnic al FRF a spus că Mircea Lucescu este îngrijit foarte bine de cadrele medicale, care fac tot posibilul să-l readucă pe picioare.

Nu i-am spus nimic... Doar l-am atins și atât. Când am aflat de starea asta, am venit imediat. Era conectat la aparate, o îngrijire extraordinară. E cineva care controlează tot timpul. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a condus un asistent, m-au îmbrăcat într-un echipament și m-au dus acolo.

Să dea Dumnezeu să fie bine, să trăiască. N-ai voie să intri decât o singură persoană, e normal. O să-l anunț eu acum (n.r. pe Răzvan Burleanu), o să-i spun, am fost tot timpul în legătură cu el, e îngrijorat și el. Speranța moarte ultima”, a declarat Mihai Stoichiță.

Mircea Lucescu, susținut la Spitalul Universitar din București de familie și apropiați

În aceeași perioadă, membri ai familiei lui Mircea Lucescu au fost prezenți la spital. Soția Neli și nepoata Marilu, extrem de afectate, nu au avut puterea să discute cu reprezentanții mass-media.

De asemenea, Marius Șumudică, care l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu la Rapid, și-a anunțat prezența la Spitalul Universitar de Urgență București.

Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viața”, a spus fostul fotbalist.

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara

