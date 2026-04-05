Mircea Lucescu, vizitat de apropiați la spital. Stoichiță: Este în comă indusă, vești bune nu pot să vă dau

Mihai Stoichiță l-a vizitat, duminică, pe Mircea Lucescu, internat la Spitalul Universitar din București. Ulterior, directorul tehnic al FRF a oferit detalii despre starea în care se află fostul selecționer al echipei naționale.

Mihai Stoichiță, în vârstă de 71 de ani, l-a vizitat pe Mircea Lucescu, 80 de ani, în secția de Terapie Intensivă a Spitalul Universitar din București.

Potrivit relatărilor sale, medicii i-au permis să intre pentru câteva minute alături de fostul selecționer al “tricolorilor”. Vizita a avut loc în condiții stricte, iar contactul a fost limitat la un interval scurt de timp.

La ieșirea din secția ATI, Mihai Stoichiță a făcut declarații despre starea lui Mircea Lucescu, precizând că acesta nu a putut reacționa la stimuli, aflându-se în comă indusă.

”Vești nu pot să vă dau, am stat cu el cinci minute. El nu răspunde la nimic. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e într-o stare (n.r. de comă) indusă, să-l ajute. Nu știu cum să-i spun, nu mă pricep. M-am uitat la el și atât, nimic altceva. Nu pot să dau nicio declarație, pentru că probabil aș spune o prostie.

Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește ceva, dar mai ales când ai avut relații cu el. Îți dai seama, noi am fost și adversari, și prieteni. Nu pot să fiu nici pesimist, nici optimist. Nu sunt doctor”, a spus Stoichiță.

Directorul tehnic al FRF a spus că Mircea Lucescu este îngrijit foarte bine de cadrele medicale, care fac tot posibilul să-l readucă pe picioare.

“Nu i-am spus nimic... Doar l-am atins și atât. Când am aflat de starea asta, am venit imediat. Era conectat la aparate, o îngrijire extraordinară. E cineva care controlează tot timpul. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a condus un asistent, m-au îmbrăcat într-un echipament și m-au dus acolo.

Să dea Dumnezeu să fie bine, să trăiască. N-ai voie să intri decât o singură persoană, e normal. O să-l anunț eu acum (n.r. pe Răzvan Burleanu), o să-i spun, am fost tot timpul în legătură cu el, e îngrijorat și el. Speranța moarte ultima”, a declarat Mihai Stoichiță.

În aceeași perioadă, membri ai familiei lui Mircea Lucescu au fost prezenți la spital. Soția Neli și nepoata Marilu, extrem de afectate, nu au avut puterea să discute cu reprezentanții mass-media.

De asemenea, Marius Șumudică, care l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu la Rapid, și-a anunțat prezența la Spitalul Universitar de Urgență București.

”Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viața”, a spus fostul fotbalist.