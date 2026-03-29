Neli Lucescu este confuză după episodul grav trăit de soțul ei: Nu știu ce s-a întâmplat

Noi informații apar în cazul selecționerului Mircea Lucescu, după ce acesta a fost transportat de urgență la spital în urma unui episod medical petrecut în timpul antrenamentului. Soția sa, Neli Lucescu, a oferit primele reacții publice, confirmând că familia este în așteptarea unui diagnostic clar și îndrumări din partea medicilor.

Selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București, unde este monitorizat după ce medicii au identificat tulburări de ritm cardiac.

Neli Lucescu afirmă că selecționerul nu avea probleme dimineață

Potrivit declarației oferite pentru Gazeta Sporturilor, Neli Lucescu a explicat că starea de sănătate a soțului său nu ridica semne de îngrijorare înainte de plecarea de acasă.

„A plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară.

Singurii români liniștiți, chiar dacă la pompă prețurile au depășit și 11 lei
Pensionarii nu scapă de furia lui Putin. A decis să transfere forțat economiile bătrânilor
Pe mine m-a sunat Răzvan din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal. Așteptăm informații de la spital, sperăm să fie bine!”

Declarația subliniază caracterul brusc al incidentului, dar și impactul emoțional asupra familiei, care a aflat despre situație în timp real.

Momentul în care Mircea Lucescu s-a prăbușit la antrenament a fost unul critic

Incidentul a avut loc în timpul ședinței de pregătire din dimineața zilei, în timp ce selecționerul discuta cu jucătorii înaintea ultimului antrenament din țară.

Surse apropiate echipei au explicat că starea lui s-a deteriorat rapid.

„În momentul în care vorbea cu băieții i s-a făcut rău, s-a oprit din vorbit și s-a așezat pe scaun fără să mai spună nimic.”

Situația a devenit critică în câteva secunde, iar potrivit informațiilor apărute, selecționerul ar fi avut dificultăți de respirație, ceea ce a determinat intervenția imediată a medicului echipei.

Intervenția medicului echipei și a echipajelor de urgență a fost decisivă

Doctorul echipei naționale, Claudiu Stamatescu, a intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor, înainte de sosirea echipajelor de urgență.

Ulterior, două echipaje ale SMURD au ajuns la baza de pregătire în mai puțin de 10 minute și au preluat cazul.

Starea lui Mircea Lucescu a fost stabilizată înainte de transportul la spital, însă medicii au decis internarea pentru investigații complete și monitorizare atentă.

Spitalul Universitar confirmă diagnosticul de aritmie și necesitatea internării

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au confirmat ulterior că selecționerul a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac, o afecțiune care poate provoca simptome severe, inclusiv pierderea stării de conștiență.

16:08 - Mihai Mîțu: Sprijinul constant al României accelerează integrarea europeană a Republicii Moldova
16:00 - Singurii români liniștiți, chiar dacă la pompă prețurile au depășit și 11 lei
15:49 - Sorin Grindeanu critică planul de reforme pe care îl are Ilie Bolojan și îl compară cu un tabel Excel
15:40 - Klaus Iohannis, apariție publică rară. Cum a fost surprins la slujba de Florii
15:29 - O încărcătură intactă de pe o navă romană veche de 2.000 de ani, recuperată dintr-un lac elvețian
15:15 - Pensionarii nu scapă de furia lui Putin. A decis să transfere forțat economiile bătrânilor

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
