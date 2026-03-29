De ce afecțiuni suferă Mircea Lucescu. Verdictul medicilor și prima reacție a selecționerului

Situația medicală a selecționerului Mircea Lucescu capătă contur după investigațiile efectuate de urgență la Spitalul Universitar de Urgență București. Medicii au stabilit că tehnicianul suferă de tulburări majore de ritm cardiac, cunoscute sub denumirea de aritmii, o afecțiune care poate provoca episoade severe precum cel înregistrat în timpul antrenamentului.

Potrivit informațiilor medicale, aceste tulburări se manifestă prin bătăi ale inimii fie prea rapide, de peste 100 pe minut, fie prea lente, sub 60, ori complet neregulate. Simptomele frecvente includ palpitații, amețeli și dureri în piept, toate fiind compatibile cu episodul descris de martorii de la baza de pregătire.

„Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital”, a ținut să transmită Mircea Lucescu prin finul său, Ovidiu Ioanițoaia.

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au transmis un comunicat oficial în care confirmă natura problemei medicale și măsurile luate imediat după internare.

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc.

În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac.

Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate.”

Acest anunț confirmă faptul că situația a fost considerată suficient de serioasă pentru a necesita internare și supraveghere medicală continuă.

Incidentul s-a produs în timpul antrenamentului de dimineață, într-un moment în care selecționerul discuta cu jucătorii. Potrivit informațiilor apărute din cadrul echipei, starea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat brusc.

„Vorbea cu jucătorii și i s-a făcut rău. S-a oprit din discurs, s-a pus pe un scaun și nu mai reacționa, părea că nu mai poate respira”, au declarat surse apropiate echipei.

Episodul a generat panică în rândul jucătorilor și al staff-ului, mai ales din cauza rapidității cu care selecționerul și-a pierdut capacitatea de reacție.

Medicul echipei naționale a intervenit imediat, acordând primele îngrijiri la fața locului. În paralel, a fost apelat serviciul de urgență 112, iar reacția a fost una extrem de rapidă.

Două echipaje ale SMURD au ajuns la baza de pregătire în mai puțin de 10 minute, preluând cazul și transportându-l de urgență pe selecționer la spital.

Într-un comunicat oficial, Federația Română de Fotbal a oferit primele informații despre incident și evoluția stării de sănătate.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire.

Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului. În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.”

Tulburările de ritm cardiac pot avea cauze variate și pot varia de la forme ușoare până la episoade severe, care necesită intervenție rapidă. În cazul lui Mircea Lucescu, medicii au identificat o formă majoră de aritmie, ceea ce explică simptomele intense și pierderea temporară a stării de conștiență.

În funcție de tipul aritmiei, tratamentul poate include medicație, monitorizare continuă sau, în unele cazuri, intervenții medicale mai complexe. De aceea, decizia de internare este una standard în astfel de situații, pentru a permite evaluări complete și pentru a preveni eventuale recidive.