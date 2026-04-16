Mircea Lucescu a rămas selecționer după ce a prezentat o adeverință medicală din Belgia. Răzvan Burleanu: Am procedat corect

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a dezvăluit că Mircea Lucescu a prezentat o adeverință medicală din Belgia care îl declara apt pentru activitate înaintea meciului cu Turcia, din semifinalele play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, joi, că instituția nu a avut acces complet la situația medicală a lui Mircea Lucescu înaintea meciului de baraj cu Turcia din 26 martie.

Într-o conferință de presă, Burleanu a explicat că informațiile disponibile la nivelul federației au fost limitate, din cauza caracterului confidențial al datelor medicale.

„Informațiile medicale la care am avut acces au fost foarte fragmentate. Pentru că atunci când vorbim despre situația medicală a oricărei persoane aceste informații sunt confidențiale. În același timp, noi, ca federație, am spus în luna februarie că lucrăm cu mai multe scenarii și că suntem pregătiți pentru orice scenariu. Și chiar am lucrat cu un termen, cel de 20 februarie, iar pe 21 februarie am avut o întâlnire aici cu domnul Lucescu și domnul Stoichiță”, a spus Burleanu.

Șeful FRF a dezvăluit că selecționerul avea un document medical care confirma capacitatea sa de a continua activitatea profesională.

„Iar domnul Lucescu avea o adeverință medicală obținută de la un doctor din Belgia care atesta că este apt din punct de vedere medical pentru a-și continua activitatea profesională”, a declarat Burleanu.

Potrivit președintelui FRF, acest document a fost un element esențial în decizia de a-l menține pe banca tehnică a echipei naționale în perioada barajului.

Răzvan Burleanu a mai spus că Federația Română de Fotbal consideră că a acționat conform responsabilităților sale, atât din punct de vedere profesional, cât și moral.

„Am văzut în ultima perioadă anumite reacții și consider că Federația Română de Fotbal a procedat corect. Și acum consider că dacă am fi luat în calcul o demitere a domnului Lucescu sau o încurajare a dânsului de a pleca de la echipa națională atunci FRF ar fi fost într-o culpă din punct de vedere profesional, dar și moral. E foarte ușor să fii radical când stai pe fotoliu, dar consider că aceea a fost cea mai bună decizie. Puteți să vă puneți în locul meu și să vă întrebați ce decizie ați fi luat în locul meu, ținând cont că l-am avut la dispoziție pe cel mai titrat antrenor român care și-a dorit să fie alături de echipa națională în cel mai important moment al său”, a spus Burleanu.

Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Acesta fusese internat de urgență pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice a echipei naționale, organizată înaintea unui antrenament. Problemele de sănătate s-au agravat după înfrângerea suferită de România în fața Turciei, scor 0-1, rezultat care a însemnat ratarea calificării la Cupa Mondială 2026.

Federația Română de Fotbal a anunțat pe 2 aprilie încetarea mandatului de selecționer al lui Mircea Lucescu.

În perioada în care a condus prima reprezentativă, România a avut un parcurs notabil în Liga Națiunilor, reușind calificarea în semifinalele play-off-ului din luna martie pentru accederea la Cupa Mondială din această vară. Bilanțul înregistrat sub conducerea sa a fost de 11 victorii, un rezultat de egalitate și 6 înfrângeri.

La meciul amical disputat ulterior în Slovacia, pierdut cu 0-2, echipa națională a fost condusă de antrenorul secund Ionel Gane, în absența lui Mircea Lucescu.