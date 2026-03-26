Turcia - România, 0-0. Meci decisiv pentru Mondialul din 2026. „Tricolorii” nu au jucat nimic. Live text

O primă repriză cu gazdele care au avut în permanență inițiativa, elevii lui Mircea Lucescu au avut posesie foarte rar.

Turcii au dominat teritorial în primele 10 minute, dar nu și-au creat ocazii de-a marca.

Meciul a început.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27 martie 2026. Iran (V)
Dan Andronic: Ce se ascunde, de fapt, în spatele „Revoluției” carburanților marca Bolojan
Naționalele de fotbal ale România și Turcia se întâlnesc pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026. Ambele selecționate au anunțat formulele de start pentru partida decisivă.

Echipa de start a Turciei

Selecționata pregătită de Vincenzo Montella începe meciul în următoarea formulă:

Ugurcan Cakir – Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu – Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu (căpitan) – Barîş Alper Yilmaz, Arda Guler, Kenan Yildiz – Kerem Akturkoglu.

Rezerve: Mert Gunok, Altay Bayindir – Atakan Karazor, Eren Elmali, Salih Ozcan, Orkun Kokcu, Deniz Gul, Ozan Kabak, Irfan Can Kahveci, Oguz Aydin, Yunus Akgun, Kaan Ayhan.

Echipa de start a României

Naționala antrenată de Mircea Lucescu trimite pe teren următorul 11:

Ionuț Radu – Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu – Răzvan Marin, Ianis Hagi (căpitan), Vlad Dragomir – Dennis Man, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.

Rezerve: Marian Aioani, Laurențiu Popescu – Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Alexandru Dobre, Ștefan Baiaram, Nicolae Stanciu, David Miculescu, Florin Tănase, Marius Coman, Deian Sorescu.

Brigadă de arbitri din Franța

Meciul este arbitrat de François Letexier, ajutat la cele două linii de Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni, în timp ce Benoit Bastien este al patrulea oficial.

În camera VAR se află Willy Delajod și Jerome Brisard.

Observatorul UEFA pentru arbitri este Elmir Pilav (Bosnia-Herțegovina), iar delegatul UEFA este Emil Ubias (Cehia).

Partida are o miză majoră, câștigătoarea urmând să se apropie decisiv de calificarea la Cupa Mondială din 2026.

19:59 - Tensiunile din coaliție. Ce spune Nicușor Dan despre posibile alianțe PNL-AUR și PSD-AUR
19:47 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27 martie 2026. Iran (V)
19:39 - Dan Andronic: Ce se ascunde, de fapt, în spatele „Revoluției” carburanților marca Bolojan
19:33 - Maia Sandu, mesaj ferm la Bratislava. „Reziliența Ucrainei este vitală pentru securitatea RepublicaMoldovei”
19:28 - Exporturile de petrol ale Rusiei, afectate până la 40% de ofensiva Ucrainei
19:21 - Când apare Spider-Man Brand New Day. Trailerul bate recordurile globale la vizualizări

Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Bogdan Comaroni: O să vină o criză de n-o să avem aer
