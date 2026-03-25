România-Turcia, un meci așteptat de milioane de fani. Reguli stricte pentru cei care vor merge pe stadion

Cu puțin timp înainte de meciul așteptat de milioane de fani, autoritățile din Turcia au anunțat o serie de reguli suporterii care vor fi prezenți la partida Turcia – România. Aceasta va avea loc joi, 26 martie, pe stadionul Beșiktaș din Istanbul, de la ora locală 20:00, potrivit FRF.

Punctul oficial de întâlnire stabilit de autoritățile turce este Piața Taksim – Parcul Gezi. Suporterii se pot aduna în Parcul Gezi începând cu ora 15:45, moment în care va fi deschis Fan Meeting Point-ul. În această zonă, suporterii vor primi stegulețe și materiale informative din partea reprezentanților FRF, pregătindu-se pentru atmosfera de la meci.

Autoritățile din Turcia atrag atenția că este interzis consumul de alcool în spațiile publice, în recipiente deschise, în special în zona Pieței Taksim. În schimb, suporterii pot merge în localurile autorizate din apropiere.

Dacă Fan Walk-ul va fi organizat, acesta va începe la ora 16:45, sub supravegherea poliției, pe un traseu de aproximativ 800 de metri pe strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Programul și modul de desfășurare sunt stabilite de gazde, iar suporterii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților pentru a se asigura că deplasarea se desfășoară în condiții de siguranță.

Accesul pe stadion va fi permis exclusiv pe baza biletului și a unui document de identitate valabil, cum ar fi cartea de identitate, pașaportul sau certificatul de naștere în cazul copiilor.

Autoritățile au impus reguli stricte pentru materialele aduse în stadion. Megafoanele sunt interzise, iar bannerele și steagurile trebuie să fie declarate în prealabil. Orice material neaprobat în timpul controlului nu va fi permis pe stadion, iar afișarea bannerelor trebuie să asigure vizibilitatea terenului și a spectatorilor. Fotografiile bannerelor trebuie transmise înainte pentru aprobarea poliției, mai arată sursa.

De asemenea, pe stadion sunt interzise o serie de obiecte, inclusiv monede, brichete, baterii externe, rucsacuri și ghiozdane, deoarece nu există spații de depozitare în apropiere.

Este interzisă introducerea armelor și obiectelor periculoase, materialelor inflamabile sau explozive, torțelor, fumigenelor, petardelor și artificiilor. Mâncarea și băuturile aduse din exterior nu sunt permise, cu excepția hranei pentru bebeluși sau a motivelor medicale, în recipiente non-sticlă, cu documente justificative.

Printre alte restricții impuse de autorități se numără interzicerea recipientelor sigilate, a obiectelor voluminoase, a bicicletelor, rolelor, skateboardurilor și trotinetelor. De asemenea, dispozitivele care produc zgomot, precum fluierele, goarnele, vuvuzelele, portavocile sau tobele, necesită aprobare prealabilă. Materialele cu conținut politic, religios sau ofensator sunt strict interzise, iar echipamentele profesionale de filmare nu pot fi aduse, cu excepția telefoanelor mobile și a dispozitivelor mici.

Laserele sunt complet interzise, iar animalele nu pot fi aduse pe stadion, cu excepția câinilor de asistență care trebuie să dețină documentele corespunzătoare, potrivit FRF.

Reprezentanții FRF îi sfătuiesc pe suporteri să respecte toate regulile stabilite pentru a evita eventuale sancțiuni și pentru a se bucura de meci într-un cadru sigur, pregătit pentru atmosfera unui play-off de calificare la Campionatul Mondial.