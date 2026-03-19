Avertismentul lui Cristiano Bergodi înainte de România – Turcia

Cristiano Bergodi. Sursa foto: Captură video
Naționala României se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani, iar reacțiile din fotbalul intern confirmă tensiunea și așteptările uriașe.

Înaintea duelului decisiv cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială 2026, antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, a transmis un mesaj realist, dar în același timp optimist.

Cristiano Bergodi spune că meciul cu Turcia va fi dificil, dar deschis oricărui rezultat

În cadrul unei conferințe de presă, Bergodi a analizat duelul dintre România și Turcia, programat pe 26 martie la Istanbul.

„Va fi greu, dar noi toţi, şi eu care de mulţi ani sunt aici, trebuie să ţinem cu echipa naţională a României şi sper că poate să facă o treabă bună. Nu este uşor, nu suntem ipocriţi să spunem că este uşor, dar este un meci de fotbal şi se poate întâmpla orice. Ei pot să aibă o zi bună, bună, iar ei (n.r.- Turcia) pot să aibă o zi mai proastă, se poate întâmpla orice într-un meci de fotbal. Şi atunci, trebuie să avem încredere că echipa naţională a României poate trece de Turcia.”

Locul de muncă plătit cu 8000 de lei. Te poți angaja chiar astăzi
Bugetul de stat pe 2026, dezbătut în plenul reunit al Parlamentului. Bolojan: Reflectă posibilitățile țării. Live text

Declarația vine într-un moment în care naționala condusă de Mircea Lucescu intră în linie dreaptă pentru confruntarea decisivă.

Duel decisiv la Istanbul pentru drumul spre Cupa Mondială

Meciul dintre România și Turcia este programat pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Importanța partidei este uriașă. O eventuală victorie ar duce România într-o finală de baraj, programată pe 31 martie, unde adversarul va fi stabilit dintre Slovacia și Kosovo.

Acest sistem de calificare face ca fiecare meci să fie decisiv, fără loc pentru erori.

Bergodi evită să influențeze selecția națională

Antrenorul Universității Cluj a fost întrebat și despre posibilitatea ca fundașul Andrei Coubiș să fie convocat la echipa națională.

Bergodi a evitat să facă presiuni sau recomandări publice, subliniind că selecția este exclusiv responsabilitatea staff-ului naționalei.

„Nu sunt eu în măsură să zic, pentru că nu mi-a plăcut niciodată ca un antrenor să spună dacă un jucător de-al lui să se ducă la echipa naţională. Nu trebuie să fac eu publicitate sau imagine foarte bună unui jucător de-al meu. Sunt acolo la echipa naţională observatori care văd, domnul Mircea Lucescu este primul care poate spune ceva despre el şi se gândeşte la el, eu nu pot spun.”

Suporteri România

Suporteri România, Sursă foto: FRF

Andrei Coubiș, apreciat pentru evoluțiile din Superligă

Chiar dacă a evitat să influențeze decizia selecționerului, Bergodi a oferit o caracterizare clară a jucătorului său.

„Eu zic de Coubiş că este un jucător important. Eu personal nu îl cunoşteam aşa de bine, am luat referinţe despre el de la persoane din Italia, pentru că aceia sunt prietenii mei, dar cum a arătat pe teren este un jucător foarte important pentru echipă, ca ceilalţi şi sper ca un jucător de-al meu să se ducă la naţională.”

Tehnicianul italian a insistat că evaluarea finală aparține exclusiv celor din staff-ul naționalei.

„Nu sunt eu în măsură să îmi dau cu părerea despre Coubiş, sunt acolo (n.r. - la naţională) persoane mai potrivite decât mine.”

România întâlnește un adversar mai bine cotat

România intră în acest play-off într-un context complicat, în care presiunea rezultatelor este foarte mare. Calificarea la Campionatul Mondial ar reprezenta un obiectiv major pentru fotbalul românesc.

În același timp, adversarul, Turcia, este o echipă cu experiență internațională și cu jucători de top, ceea ce face ca duelul să fie unul extrem de echilibrat.

