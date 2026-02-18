Daniel Pancu, citat din poetul Grigore Vieru, după ce a aflat suspendarea primită de Cristiano Bergodi

Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, a reacționat, azi, pe Instagram, după ce a aflat ce pedeapsă a primit omologul său de la „U” Cluj, Cristiano Bergodi, din partea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF. Italianul s-a ales cu o sancțiune bâlndă - o lună de suspendare - în condițiile în care putea primi 12 luni. El a mai fost amendat și cu suma de 10.000 de lei.

În postarea de pe Instagram, Pancu a făcut apel la un vers al poetului Grigore Vieru. „Di mari vrășmași are românul: mila pentru străini și ura pentru ai lui”. Și a adăugat, în privința mesajului: „Pamflet”.

După incidentele de la CFR Cluj - „U” Cluj, „Pancone” a avut un discurs furibund la adresa lui Cristiano Bergodi. „Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta, știu foarte bine ce vorbesc! Am intrat pe teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni (n.r. - când era selecționerul României U21), n-am cuvinte. Românii, românii... să-mi vină un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren? Nu există așa ceva!

Din minutul 85 a vrut să intre, îl ținea toată banca lui U Cluj, nu e normal! Suntem în România, antrenor străin să-mi bată mie jucător în România, țara mea? N-am ce vorbi despre fotbal. Erau favoriți, au avut o zi în plus de odihnă, toate condițiile, o victorie uriașă. La revedere!”, afirmase tehnicianul echipei din Gruia.

Bergodi a comentat sancțiunea primită azi și a spus că este de acord cu ea. „Este o decizie corectă a Comisiei de Disciplină, pe care o voi respecta! A fost doar un meci de fotbal și nimic mai mult. A trecut totul! Respect România, mă simt român, am sute de prieteni aici și nu vreau să las o altă impresie.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și mulțumesc membrilor Comisiei că au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Repet: este o decizie corectă și o voi respecta”, a afirmat italianul pentru gsp.ro.