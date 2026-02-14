Sport

„U” Cluj - Csikszereda, 4-1. Gazdele s-au impus fără emoții și sunt tot mai aproape de play-off

Comentează știrea
„U” Cluj - Csikszereda, 4-1. Gazdele s-au impus fără emoții și sunt tot mai aproape de play-offFotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

„U” Cluj s-a impus cu scorul de 4-1, în partida cu Csikszereda, disputată azi, în etapa a 27-a a campionatului intern. A fost un succes fără emoții pentru gazde, care au marcat de patru ori în prima repriză prin Issouf Macalou (25), Attila Csuros (32 - autogol) şi Mouahamadou Drammeh (39). În partea a doua, oaspeții nu au mai putut decât să reducă din diferență datorită reușitei lui Marton Eppel din minutul 71.

Victorie fără nicio emoție pentru „U” Cluj în fața celor de la Csikszereda

Laszlo Kleinheisler, internațional maghiar, jucătorul oaspeților, a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 76. Echipa lui Cristiano Bergodi a obţinut a cincea sa victorie consecutivă acasă. FK Csikszereda venea după două victorii consecutive. Clujenii sunt pe locul al 4-lea al clasamentului cu 45 de puncte, oaspeții au 25 de puncte și sunt pe 13.

sursa: Facebook

FC Universitatea Cluj - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 4-1 (4-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Issouf Macalou (25), Attila Csuros (32, autogol), Dan Nistor (36), Mouahamadou Drammeh (39), respectiv Marton Eppel (71). Dan Nistor (U) a ratat un penalty în min. 36 (a apărat Eduard Pap). Laszlo Kleinheisler (FK Csikszereda) a ratat un penalty în min. 76 (şut peste poartă). Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Romică Bîrdeş (Piteşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Claudiu Gaitin (Timişoara)

Arbitru video: Cristina Trandafir (Bucureşti); arbitru asistent video: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare) Observatori: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) - LPF

Țara unde se află cel mai mare parc de joacă din lume pentru copii. Și adulții spun vreau să merg acolo”. Ce facilități oferă | Video
Țara unde se află cel mai mare parc de joacă din lume pentru copii. Și adulții spun vreau să merg acolo”. Ce facilități oferă | Video
Semnalul „Wow!” Misterul mesajului radio din spațiu care nu s-a mai repetat niciodată
Semnalul „Wow!” Misterul mesajului radio din spațiu care nu s-a mai repetat niciodată

„Nu suntem constanți”

„Din păcate am suferit o înfrângere meritată. Din păcate, pot să dau vina pe neșansă. Am început bine jocul, am avut acea șansă de gol, care a fost anulat. Nu poți să-ți dai seama dacă este sau nu ofsaid. Consider neșansă. Am avut încă o ratare și o bară, a lui Eppel. Apoi a venit un scurtcircuit. Facem și meciuri bune, dar și meciuri foarte proaste. Nu suntem constanți. Trebuie să ridicăm capul și să ducem echipa la linia de plutire. Eu am încredere și cred că o să reușim să rămânem în prima ligă”, a spus Robert Ilyeș, antrenorul oaspeților.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:36 - Kyoto, orașul cu numeroase temple și cartiere istorice. Cele mai vizitate obiective de turiști
22:24 - Sindromul Havana, misterul medical care a intrat în geopolitica modernă după ce a lovit diplomații americani
22:15 - Scandal la Drive-Thru. Doi frați, reținuți după bătaie și mașini avariate
22:07 - „U” Cluj - Csikszereda, 4-1. Gazdele s-au impus fără emoții și sunt tot mai aproape de play-off
21:55 - Orban își intensifică campania anti‑Bruxelles: Vom câștiga alegerile
21:46 - Mama fetiței internate cu răni grave din Teleorman, reținută. Ce spun autoritățile

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale