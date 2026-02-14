„U” Cluj - Csikszereda, 4-1. Gazdele s-au impus fără emoții și sunt tot mai aproape de play-off

„U” Cluj s-a impus cu scorul de 4-1, în partida cu Csikszereda, disputată azi, în etapa a 27-a a campionatului intern. A fost un succes fără emoții pentru gazde, care au marcat de patru ori în prima repriză prin Issouf Macalou (25), Attila Csuros (32 - autogol) şi Mouahamadou Drammeh (39). În partea a doua, oaspeții nu au mai putut decât să reducă din diferență datorită reușitei lui Marton Eppel din minutul 71.

Laszlo Kleinheisler, internațional maghiar, jucătorul oaspeților, a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 76. Echipa lui Cristiano Bergodi a obţinut a cincea sa victorie consecutivă acasă. FK Csikszereda venea după două victorii consecutive. Clujenii sunt pe locul al 4-lea al clasamentului cu 45 de puncte, oaspeții au 25 de puncte și sunt pe 13.

Au marcat: Issouf Macalou (25), Attila Csuros (32, autogol), Dan Nistor (36), Mouahamadou Drammeh (39), respectiv Marton Eppel (71). Dan Nistor (U) a ratat un penalty în min. 36 (a apărat Eduard Pap). Laszlo Kleinheisler (FK Csikszereda) a ratat un penalty în min. 76 (şut peste poartă). Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Romică Bîrdeş (Piteşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Claudiu Gaitin (Timişoara)

Arbitru video: Cristina Trandafir (Bucureşti); arbitru asistent video: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare) Observatori: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) - LPF

„Din păcate am suferit o înfrângere meritată. Din păcate, pot să dau vina pe neșansă. Am început bine jocul, am avut acea șansă de gol, care a fost anulat. Nu poți să-ți dai seama dacă este sau nu ofsaid. Consider neșansă. Am avut încă o ratare și o bară, a lui Eppel. Apoi a venit un scurtcircuit. Facem și meciuri bune, dar și meciuri foarte proaste. Nu suntem constanți. Trebuie să ridicăm capul și să ducem echipa la linia de plutire. Eu am încredere și cred că o să reușim să rămânem în prima ligă”, a spus Robert Ilyeș, antrenorul oaspeților.