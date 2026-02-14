Sport

Fotbal european. Inter - Juventus, ora 21.45. Cristi Chivu, protagonist în derby-ul Italiei

Cristi Chivu. Sursă foto: Facebook
Inter Milano și Juventus Torino se întâlnesc în această seară, de la ora 21.45 (în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 2) în derby-ul Italiei, în etapa a 25-a din Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu este lideră cu 53 de puncte și e urmată de AC Milan - 53, care ieri a învins la Pisa (scor 2-1) și Napoli cu 49. Cei de la Juventus sunt pe poziția a 4-a cu 46 de puncte.

În tur, piemontezii s-au impus la capătul unui meci foarte spectaculos, scor 4-3.

Inter - Juventus, echipe probabile

Inter (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - L. Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - L. Martinez, Thuram Antrenor: Cristi Chivu

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Koopmeiners - F. Conceicao, McKennie, Yildiz - J. David. Antrenor: Luciano Spalletti

Arbitru: Federico La Penna Stadion: Giuseppe Meazza

„Juventus a progresat cu Spalletti; i-a dat o identitate în scurt timp. și-a expus ideile, iar unii jucători au progresat. Pot pune probleme oricărei echipe. Continuăm să sperăm că evoluțiile noastre vor fi la un nivel bun, cu aceeași dorință ca în ultimele luni”, a spus Cristi Chivu înaintea confruntării.

 

