Cristiano Bergodi, primele explicații după scandalul de pomină făcut la derby-ul Clujului

Cristiano Bergodi, antrenorul echipei „U” Cluj, (61 de ani), a oferit primele explicații, azi, după incidentele grave petrecute la meciul de sâmbătă, pierdut de formația sa, în fața celor de la CFR Cluj, scor 2-3.

Italianul a sărit să-l ia la bătaie pe mijlocașul grupării din Gruia, Andrei Cordea. Bergodi nu a venit la interviurile programate după meci și a acuzat o stare de rău. Despre evenimentele de sâmbătă a vorbit azi.

„Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română. M-a înjurat de morți, să spunem așa.

Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat. După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă.

Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal, că regret ceea ce s-a întâmplat. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (n.r. - Cordea) făcea gesturi obscene”, a povestit Bergodi.

„Nu m-am dus spre el să–l bat. Nu există așa ceva. Eu sunt un om civilizat. M-am dus să-l întreb de ce a făcut așa ceva. Poate între jucători se poate întâmpla ceva, se spun vorbe urâte. Eu m-am dus la el și l-am luat de obraz. Am vrut să-i spun de ce a făcut asta. Eu nu l-am luat de gât.

Ok, i-am pus mână în ceafă, apoi, când s-a întors i-am pus mâna pe obraz. Nu am vrut să-l iau de gât. Nu fac eu astfel de lucruri urâte. Apoi, după mai multe secunde au venit toți ceilalți, Muhar și alți jucători”, a mai spus tehncianul italian pentru fanatik.ro.

După gravele incidente, italianul riscă o pedeapsă chiar și de 12 luni de suspendare.