Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open, după o finală fără emoții cu Emma Răducanu: Cea mai frumoasă săptămână a vieții

Sorana Cîrstea, locul 36 WTA și favorită numărul 3, a câștigat sâmbătă turneul WTA 250 Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca. Românca a învins-o în finală pe britanica de origine română Emma Răducanu, locul 30 WTA și cap de serie 1, scor 6-0, 6-2, într-un meci care a durat o oră și trei minute.

Pentru performanța sa, Emma Răducanu a primit 22.125 de dolari și 163 de puncte WTA, în timp ce Sorana Cîrstea a fost recompensată cu 37.390 de dolari și 250 de puncte, consolidându-și astfel poziția în clasamentul mondial.

Acesta este al patrulea titlu WTA pentru Cîrstea, după victoriile de la Tashkent în 2008, Istanbul în 2021 și Cleveland în 2025, demonstrând consistență și performanță de-a lungul anilor în circuitul profesionist de tenis.

După câștigarea trofelui Transylvania Open, Sorana Cîrstea a declarat că, pentru ea, a fost cea mai frumoasă săptămână a vieţii şi că la finalul sezonului îşi va încheia cariera un om fericit.

„Mulţumesc Simonei pentru acest premiu, este un vis împlinit să primesc această cupă de la ea. Mi-aţi făcut cea mai frumoasă săptămână a vieţii, sprijinul dumneavoastră mi-a dat aripi, aţi fost absolut minunaţi. O săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. Toate aceste amintiri vor sta cu mine pentru tot restul vieţii. Emma, felicitări pentru o săptămână minunată. Sper că vei reveni la Cluj şi vei ridica acest trofel într-o zi. Este un turneu cum cred că nu mai există pe circuit. În opt luni mă voi retrage, însă mă voi retrage un om fericit datorită acestei săptămâni”, a spus Cîrstea.

La rândul său, Emma Răducanu a felicitat-o pe Sorana Cîrstea pentru săptămâna foarte bună şi a spus şi câteva cuvinte în limba română: „Mulţumesc publicului pentru săptămâna asta şi felicitări pentru Sorana”.