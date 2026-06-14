Qatar și Elveția au remizat, sâmbătă, scor 1-1 (0-1), la capătul unei confruntări despre care se poate spune că a avut un nivel tehnic catastrofal pentruu turneele finale. Partida, disputată pe San Francisco Bay Area Stadium în cadrul Grupei B a Cupei Mondiale de fotbal organizate de Statele Unite, Mexic şi Canada, va rămâne cu siguranţă în cărţile de istorie ale fotbalului din Golf.

Acest rezultat de egalitate reprezintă primul punct din istorie câştigat de Qatar la un turneu final de Cupă Mondială. La precedenta ediţie, cea din 2022, unde a participat în calitate de ţară gazdă, naţionala din Qatar pierduse toate cele trei meciuri disputate în faza grupelor.

Elveţia a dominat în mod autoritar desfăşurarea jocului şi a reuşit să deschidă scorul relativ repede, prin Breel Embolo, care a transformat în minutul 17 o lovitură de pedeapsă. Cu toate acestea, campioana Asiei nu a renunţat la luptă şi a dat lovitura de graţie in extremis, în al cincilea minut al prelungirilor, prin fundaşul Boualem Khoukhi.

Deşi europenii au controlat ritmul, prima ocazie importantă a meciului a aparţinut de fapt Qatarului. În minutul 2, Edmilson Junior a rămas singur cu portarul advers în urma unei erori comise de Akanji, însă nu a reuşit să îl învingă pe Kobel.

Ulterior, echipa cunoscută sub numele de Nati a preluat controlul total pe teren. Ndoye l-a pus la încercare pe portarul Abunada în minutul 6, iar doar patru minute mai târziu a trimis un şut periculos peste poartă. În minutul 12, portarul qatarienilor a fost din nou la post, prinzând în doi timpi mingea trimisă de Vargas dintr-o lovitură liberă.

Deschiderea de scor a venit după o greşeală în defensiva asiatică. Portarul Abunada l-a faultat în careu pe Freuler, iar Breel Embolo a transformat cu siguranţă în minutul 17 primul penalty acordat la această ediţie a Cupei Mondiale.

În ciuda greşelii de la penalty, Abunada s-a remarcat prin intervenţii excelente în restul primei reprize, blocând şuturile periculoase trimise de Zakaria în minutul 21, Aebischer în minutul 41, Ndoye în minutul 45+1 şi Vargas în minutul 45+3. Chiar înainte de pauză, în minutul 45+6, Aebischer a avut o ocazie monumentală de a majora scorul, însă un fundaş qatarien a reuşit să respingă mingea salvator de pe linia porţii.

La cealaltă poartă, Edmilson Junior a mai semnat o situaţie periculoasă pentru Qatar în minutul 43, dar Kobel a intervenit excelent şi a respins mingea cu piciorul.

În partea secundă a meciului, mijlocaşul Granit Xhaka şi-a încercat şansa de la distanţă în minutele 49 şi 67, însă execuţiile sale au fost imprecise. Elveţia a continuat să irosească mari oportunităţi de a închide partida: Vargas nu a putut să îl învingă pe Abunada în minutul 75, Embolo a trimis pe lângă portar dar a ratat ţinta în minutul 76, iar nou-intratul Manzambi a şutat puţin alături de la o distanţă de 22 de metri în minutul 81.

Pe finalul confruntării, jucătorii din Qatar au simţit că pot produce surpriza şi au riscat mai mult pe faza de atac. În minutul 90, şutul trimis de Alaaeldin din marginea careului a fost prins cu siguranţă de Kobel.

Lovitura de teatru a venit la una dintre ultimele acţiuni ale partidei, în minutul 90+5. Khouki a reuşit să reia superb cu capul de lângă Elvedi, în urma unei centrări perfecte venite de la Homam Ahmed, scriind astfel o pagină de istorie unică pentru emiratul din Golf.

Dincolo de rezultatul final, meciul a avut o semnificaţie specială pentru fotbalul elveţian. Pentru Granit Xhaka aceasta a fost a 147-a selecţie la echipa naţională. În plus, el şi Ricardo Rodriguez au ajuns la un total de 13 prezenţe la Cupa Mondială, stabilind un nou record absolut pentru Elveţia.

În etapele următoare din Grupa B, Elveţia va juca pe data de 18 iunie împotriva selecţionatei din Bosnia-Herţegovina, iar pe 24 iunie va înfrunta Canada. De cealaltă parte, Qatarul va da piept cu Canada pe data de 19 iunie şi va juca ultimul meci din grupă împotriva reprezentativei din Bosnia-Herţegovina pe 24 iunie.

Au marcat: Boualem Khoukhi (90+5), respectiv Breel Embolo (17 - penalty). San Francisco, San Francisco Bay Area Stadium: 67.966 spectatori Cupa Mondială 2026 - Grupa B

Au evoluat următoarele echipe:

Qatar: 1. Mahmoud Abunada - 13. Ayoub Aloui (20. Ahmed Fathy, 60), 2. Pedro Miguel, 16. Boualem Khoukhi (căpitan), 14. Homam Ahmed - 5. Jassem Gaber (12. Karim Boudiaf, 60), 23. Assim Madibo (26. Mohamed Manai, 79), 4. Gueye Issa Laye - 8. Edmilson Junior (10. Hasan Alhaydos, 88), 11. Akram Afif - 15. Yusuf Abdurisag (7. Ahmed Alaaeldin, 60). Selecţioner: Julen Lopetegui. Rezerve neutilizate: 21. Salah Zakaria, 22. Meshaal Barsham - 3. Lucas Mendes, 18. Sultan Al-Brake, 25. Alhashmi Alhussein, 6. Abdelaziz Hatim, 17. Ahmed Alganehi, 9. Mohammed Muntari, 19. Almoez Ali, 24. Tahsin Mohammed.

Elveţia: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria, 5. Manuel Akanji, 4. Nico Elvedi - 20. Michel Aebischer (22. Fabian Rieder, 66), 8. Remo Freuler (14. Ardon Jashari, 89), 10. Granit Xhaka (căpitan), 13. Ricardo Rodriguez (2. Miro Muheim, 89) - 11. Dan Ndoye (9. Johan Manzambi, 66), 7. Breel Embolo, 17. Ruben Vargas (23. Zeki Amdouni, 79). Selecţioner: Murat Yakin. Rezerve neutilizate: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 3. Silvan Widmer, 18. Eray Comert, 24. Aurele Amenda, 25. Luca Jaquez, 15. Djibril Sow, 16. Christian Fassnacht, 19. Noah Okafor, 26. Cedric Itten.

Arbitru principal: Said Martinez; arbitri asistenţi: Walter Lopez, Christian Ramirez (toţi trei din Honduras); al patrulea oficial: Oshane Nation (Jamaica); arbitru asistent de rezervă: Caleb Wales (Trinidad-Tobago). Arbitru video: Guillermo Pacheco (Mexic); arbitri asistenţi video: Erick Miranda (Mexic), Leodan Gonzalez (Uruguay). Cartonaşe galbene acordate în timpul meciului: Abunada (16), Gaber (23), Zakaria (42).