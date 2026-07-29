Teroriștii Houthi din Yemen analizează posibilitatea de a impune taxe comerciale navelor care tranzitează strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, potrivit unor surse citate de Reuters.

Inițiativa vine pe fondul escaladării tensiunilor din Marea Roșie și ar putea avea efecte asupra transportului maritim și piețelor energetice internaționale.

Potrivit surselor Reuters, planul a fost discutat inclusiv în timpul unei vizite recente a unei delegații Houthi la Teheran, unde reprezentanții grupării au purtat consultări cu oficiali iranieni.

Dacă va fi pus în aplicare, sistemul ar introduce taxe pentru navele comerciale care traversează Bab el-Mandeb, punct de legătură între Marea Roșie și Golful Aden.

Ideea apare la doar câteva zile după ce rebelii Houthi au anunțat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite și au avertizat companiile maritime să evite porturile saudite, amenințând cu atacuri asupra navelor care nu respectă aceste restricții.

Sursele Reuters afirmă că liderii Houthi urmăresc transformarea controlului asupra Bab el-Mandeb într-un instrument de influență economică și politică, după modelul folosit de Iran în Strâmtoarea Hormuz. În același timp, oficiali și analiști avertizează că o astfel de măsură ar putea amplifica incertitudinea într-una dintre cele mai importante zone pentru comerțul mondial.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb reprezintă una dintre principalele rute maritime utilizate pentru transportul petrolului și al mărfurilor între Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Orice restricție sau cost suplimentar impus navelor poate genera întârzieri, creșterea primelor de asigurare și majorarea costurilor logistice.

În ultimele zile, datele privind traficul maritim au arătat deja o reducere a numărului de nave care tranzitează zona, pe fondul amenințărilor și atacurilor revendicate de rebelii Houthi.

Potrivit Reuters, în cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanți ai Iranului a fost analizată și posibilitatea ca anumite state să beneficieze de tratament preferențial. Sursele susțin că navele chineze ar putea fi exceptate de la plata acestor taxe, după negocieri directe între Beijing și mișcarea Houthi.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile chineze sau de reprezentanții grupării, însă ele evidențiază dimensiunea geopolitică a măsurii aflate în analiză.

Planurile Houthi au stârnit preocupări în rândul statelor europene și al țărilor din Golf, care se tem că libertatea navigației într-un coridor esențial pentru economia globală ar putea fi afectată.

În plus, experții citați de Reuters apreciază că forțele navale internaționale prezente în regiune nu dispun în prezent de suficiente resurse pentru a garanta protecția tuturor navelor comerciale care tranzitează Marea Roșie.

Pentru Arabia Saudită, Bab el-Mandeb are o importanță strategică deosebită, deoarece reprezintă o rută alternativă pentru exporturile de petrol în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Hormuz. O eventuală perturbare a traficului prin această zonă ar putea avea consecințe asupra lanțurilor globale de aprovizionare și asupra prețurilor energie