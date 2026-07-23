Orientul Mijlociu se află într-o stare de escaladare militară și geopolitică fără precedent, marcată de un conflict deschis pe mai multe fronturi. Noi atacuri lansate de SUA.

În timp ce Statele Unite ale Americii își intensifică ofensiva directă împotriva capacităților militare ale Teheranului, aliații Iranului din Yemen amenință rutele comerciale globale. Washingtonul dă un mesaj decisiv pe tabla de șah a energiei nucleare alături de Arabia Saudită.

Comandamentul Central al Armatei SUA (CENTCOM) a confirmat lansarea a noi atacuri în Iran. Este cea de-a 12-a noapte consecutivă de lovituri aeriene împotriva Iranului. Obiectivul declarat al acestor operațiuni susținute este degradarea capacității Teheranului de a amenința navele comerciale și echipajele civile care tranzitează apele din regiune.

Efectele acestor confruntări se extind rapid asupra statelor vecine.

Armata din Kuweit, un aliat strategic al SUA în regiunea Golfului, a anunțat că se află în plin proces de interceptare a unor drone iraniene. Statul kuweitian a fost vizat frecvent de atacuri iraniene în ultima perioadă, ca răspuns la valurile de lovituri americane lansate în zonă.

Criza se adâncește în Marea Roșie, unde rebelii Houthi din Yemen, grupare aliniată Iranului, au revendicat atacarea a două petroliere comerciale saudite.

Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime al Marii Britanii (UKMTO) a validat parțial informația, raportând miercuri că un petrolier a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în largul coastelor Arabiei Saudite, incident care a provocat un incendiu la bord, din fericire fără a se înregistra victime.

Aceste lovituri reprezintă materializarea unei amenințări recente a grupării Houthi privind instituirea unui embargo maritim împotriva Arabiei Saudite.

Firma de analiză maritimă Kpler a semnalat deja că cel puțin patru nave care se îndreptau spre strâmtoarea vitală Bab al-Mandab au făcut cale întoarsă pentru a evita zona de conflict.

Industria transporturilor se confruntă acum cu o criză pe două fronturi: amenințările iraniene din Strâmtoarea Ormuz și atacurile Houthi pe ruta Bab al-Mandab – Canalul Suez – Marea Mediterană.

În mijlocul acestui haos militar, Statele Unite și Arabia Saudită au consolidat o alianță strategică majoră. Departamentul de Energie al SUA a anunțat semnarea unui acord comercial istoric privind cooperarea nucleară civilă.

Documentul, semnat de secretarul american al Energiei, Chris Wright, și ministrul saudit al Energiei, Prințul Abdulaziz bin Salman, pune bazele dezvoltării unui program nuclear pe teritoriul saudit. Acest pact ar putea permite, în premieră, îmbogățirea uraniului pe solul Arabiei Saudite, operațiunile urmând a fi strict controlate de o corporație americană contractată, exclusiv în scopuri pașnice și energetice.

Deși acordul include mecanisme stricte de salvgardare, decizia administrației Trump va irita cu siguranță Iranul. Teheranul, care și-a apărat constant propriul program nuclear invocând Tratatul de Neproliferare, vede acum cum principalul său rival regional capătă acces la tehnologie nucleară de ultimă generație, sprijinit direct de Washington.