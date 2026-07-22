George Simion i-a răspuns Ancăi Alexandrescu după atacurile lansate de aceasta la adresa sa și a AUR în urma votului pentru Guvernul Veștea. Liderul partidului a declarat că participarea sa la emisiunile prezentatoarei nu îi oferă acesteia dreptul de a influența agenda politică a formațiunii.

George Simion i-a transmis Ancăi Alexandrescu că aparițiile sale în emisiunile prezentate de aceasta nu îi dau dreptul să stabilească direcția politică a AUR. Președintele partidului a făcut declarațiile în emisiunea „Ai Aflat!”, realizată de Ionuț Cristache, în contextul disputei apărute după ce AUR nu a susținut Guvernul Veștea.

Simion a afirmat că, timp de o săptămână după vot, Anca Alexandrescu l-a criticat în mod repetat și a transformat poziția sa politică într-un subiect de emisiune.

Liderul AUR a amintit că partidul a susținut-o pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei deoarece era, în opinia sa, candidatul cel mai bine poziționat. El a declarat însă că sprijinul politic și participarea la emisiunile acesteia nu îi dau prezentatoarei dreptul de a stabili deciziile partidului.

„Anca Alexandrescu, o săptămână de zile după ce noi nu am votat Guvernul Veștea, a avut subiect să se ia de George Simion. E treaba ei. Noi am susținut-o pentru că era varianta cea mai bine poziționată la Primăria Capitalei. Am mers de multe ori la emisiuni la dumneai, cum merg și la dumneavoastră. Dar asta nu dă cuiva voie să-mi facă agenda politică”, a spus George Simion la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

George Simion a continuat afirmând că nu trebuie să își justifice deciziile politice în fața altor persoane, în afara celor care votează AUR.v Președintele partidului a susținut că formațiunea pe care o conduce se află pe primul loc în preferințele românilor și că responsabilitatea sa este exclusiv față de electorat.

„Sunt președintele partidului care stă cel mai bine în preferințele românilor în acest moment. Singura mea obligație este față de alegători, față de nimeni altcineva.”

Conflictul public dintre Anca Alexandrescu și conducerea AUR a apărut după ce Guvernul Veștea nu a obținut votul de încredere în Parlament. În perioada care a urmat, prezentatoarea a lansat mai multe atacuri la adresa lui George Simion și a partidului pe care acesta îl conduce.

Anca Alexandrescu a avut atunci o dispută publică atât cu liderul AUR, cât și cu Călin Georgescu.

În luna iunie, prezentatoarea a declarat că George Simion conduce partidul într-o manieră dictatorială și l-a numit „trădător”. Ea a afirmat și că nu se consideră datoare partidului AUR, chiar dacă formațiunea a susținut-o în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

După scandal, Anca Alexandrescu a anunțat că se delimitează atât de George Simion, cât și de Călin Georgescu.

Noile declarații ale liderului AUR arată că disputa dintre acesta și prezentatoarea TV continuă, pe fondul reproșurilor legate de poziția partidului la votul pentru Guvernul Veștea.