Anca Alexandrescu a lansat un nou atac la adresa lui Călin Georgescu și a susținut că acesta ar fi cunoscut negocierile purtate de George Simion cu PSD pentru votarea Guvernului Veștea. Prezentatoarea a afirmat că declarația prin care Georgescu i-a numit „trădători” pe cei care ar fi susținut Executivul ar fi avut rolul de a împiedica consolidarea poziției AUR și a liderului partidului.

Anca Alexandrescu a susținut că George Simion ar fi negociat cu PSD până în momentul în care Călin Georgescu a transmis că cei care votează Guvernul Veștea sunt trădători. Aceasta a afirmat și că o parte din declarația lui Georgescu nu a fost difuzată la solicitarea unei persoane implicate în politică.

„Nu am vrut să spun până acum, dar o să o spun. Am tot ezitat, îmi asum lucrul acesta. George Simion a negociat cu PSD-ul până duminică, atunci când Călin Georgescu a făcut acea declarație: «Cine votează Guvernul Veștea este un trădător». Nu vreau să spun acum cine a dat telefon să se taie acea bucată din declarația lui Călin Georgescu. Îl las pe cel care a făcut-o să aibă demnitatea să spună public. Nu noi am cenzurat acel lucru. A fost dorința altcuiva. Nici domnul Păcuraru, nici Realitatea Plus, nici Anca Alexandrescu, nici nimeni altcineva. Dacă are demnitate, persoana respectivă să spună de ce nu s-a dat acea declarație. Bineînțeles că este om politic”, a declarat Anca Alexandrescu în direct la Realitatea.

Prezentatoarea a confirmat că persoana la care a făcut referire face parte din opoziție, fără să îi dezvăluie identitatea.

Anca Alexandrescu a afirmat că negocierile ar fi continuat inclusiv în dimineața zilei de luni și că la acestea ar fi participat și consilieri prezidențiali. Potrivit acesteia, Călin Georgescu ar fi avut informații despre discuțiile purtate de liderul AUR.

„Până în acel moment, George Simion a negociat cu PSD-ul, inclusiv cu consilieri prezidențiali, votarea Guvernului Veștea. Inclusiv luni dimineață s-a întâmplat lucrul acesta. Opinia mea este următoarea: domnul Georgescu a avut informațiile și a știut 100% că domnul Simion a purtat aceste discuții. Sunt absolut convinsă de lucrul acesta.

Și atunci, părerea mea este că domnul Georgescu s-a gândit în felul următor, și pot să-l înțeleg din punct de vedere strategic. A zis: «Băi, păi dacă AUR votează acum Guvernul Veștea, ia președinția Senatului și este pe cai mari, eu ce mai fac? Rămân în afara jocului. Ce pot să mai fac acum decât să spun că sunt niște trădători?»”.

Prezentatoarea a afirmat că strategia lui Călin Georgescu ar fi urmărit și discreditarea postului Realitatea Plus și a sa, astfel încât AUR și George Simion să nu mai beneficieze de o platformă de comunicare.

„Și care este pasul următor? Să discreditez Realitatea Plus și pe Anca Alexandrescu, pentru ca George Simion și AUR să nu mai aibă o platformă pentru viitor. Dacă murim, să murim toți odată. Și atunci a rezolvat toate lucrurile. Nu vor fi nici alegeri anticipate, nu va fi suspendat nici Nicușor Dan, iar mișcarea suveranistă se va sparge.

Și tot eu am spus că următoarea victimă va fi George Simion. Pentru că, la un moment dat, drumurile AUR și ale lui Călin Georgescu se vor despărți, ca să fie foarte clar, pentru că nu se iubesc unii pe alții. Și așteaptă doar momentul. La momentul oportun, Călin Georgescu se va lepăda și de AUR, și de George Simion”, a dezvăluit Anca Alexandrescu.