Negocierile politice din ultima perioadă, marcate de incertitudine și jocuri de culise, au ridicat semne de întrebare majore privind poziția reală a partidului AUR și a liderului său.

Invitat la podcastul „Contrapunct”, deputatul AUR Mohammad Murad a lămurit, în exclusivitate, controversele privind intenția partidului de a susține un nou guvern și modul în care George Simion a gestionat comunicarea publică.

Jurnalistul EVZ, Dan Andronic, l-a întrebat direct pe Murad dacă liderul AUR, George Simion, a mințit partenerii politici și electoratul în legătură cu votul de învestitură pentru Guvernul Adrian Veștea.

Din interiorul „ochiului uraganului”, Murad a explicat nuanțele tacticii liderului AUR: „Niciodată n-a zis că vom vota (n.r. un guvern Tomac sau Veștea). Să fim foarte clari. A zis: «Vedem, negociem în ce condiții». Dar modul lui l-a făcut să-i înșele pe toți din jur, lăsând senzația că se înclină mai mult spre a vota.”

Murad a dezvăluit că au existat două condiții clare puse pe masă: vizita lui Adrian Veștea la sediul partidului și o declarație publică din partea președintelui prin care să ateste că AUR nu este un partid extremist.

În ciuda acestor jocuri politice, Murad a subliniat că, personal, a pledat în interiorul partidului pentru o abordare responsabilă și votarea unui proiect clar de țară, pentru a demonstra că partidului „îi pasă de România, nu de funcții și jocuri politice”.

“E fost straniu să spună Olguța Vasilescu, că niciodată PSD nu va vota un guvern din care nu face parte. Știi, eu cred că George Simion are și el dreptul să spună astfel de lucruri”, conchide Murad.

În final, deputatul a recunoscut că votul acordat în România este, în proporție de 80%, „un vot negativ, împotriva celuilalt”, nu un vot de convingere bazat pe programe economice reale.

Mohammad Murad, unul dintre cei mai importanți investitori din turismul românesc, avertizează că mediul de afaceri a devenit aproape imposibil din cauza birocrației, taxelor și controalelor abuzive.

Pe fondul scăderii gradului de ocupare pe litoral sub 50%, antreprenorul spune că a concediat aproximativ 250 de angajați, reprezentând 10% din personal.

În podcast, Murad a mărturisit că ia în calcul să părăsească România în toamnă, invocând lipsa de respect față de investitori și sancțiuni pe care le consideră absurde. Ultima dintre ele: o amendă aplicată pentru culorile diferite ale umbrelelor de pe plajă. În lege există obligația de a avea doar două culori la umbrelele de soare...