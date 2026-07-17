Deputatul AUR Dan Tanasă a fost audiat vineri la Parchetul General într-un dosar în care procurorii fac cercetări pentru suspiciuni de incitare la violență, ură sau discriminare, în legătură cu o postare publicată pe Facebook în august 2025.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează mesaje prin care parlamentarul îndemna românii să boicoteze muncitorii imigranți.

Pe 19 august 2025, Dan Tanasă a publicat pe Facebook un mesaj în care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de muncitori străini.

„Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!”, scria deputatul în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

Potrivit surselor judiciare, în acest dosar sunt efectuate cercetări pentru infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare împotriva unor persoane sau grupuri.

La scurt timp după publicarea mesajului, polițistul Marian Godină a anunțat că a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR.

„Am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârşirea infracţiunii de «incitarea la violenţă, ură sau discriminare», prevăzută de articolul 369 din Codul Penal”, declara atunci Marian Godină.

La aproximativ o săptămână după apariția controversei, Dan Tanasă a declarat că își menține poziția și că va continua să critice politica privind aducerea muncitorilor străini în România: „Nu voi înceta să denunţ planurile guvernanţilor de a transforma România într-o colonie de forţă de muncă ieftină, fără reguli şi fără respect pentru cetăţenii săi. (...) Am fost, sunt şi voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranţă, în demnitate şi cu respect în propria lor ţară”.

La câteva ore după audierea lui Dan Tanasă, președintele AUR, George Simion, a publicat un mesaj pe Facebook în care a criticat ancheta.

„Atenţie! Au început atacurile la AUR - Dan Tanasă tocmai a ieşit de la procurorul Rareş Stan, acelaşi care ne-a furat telefoanele înainte de alegerile europarlamentare”, a scris George Simion.