Monden Val de reacții dure. Dan Tanasă, criticat pentru comentariul controversat la adresa Andreei Bălan







Deputatul AUR Dan Tanasă, cunoscut pentru atitudinile sale conservatoare și pentru declarațiile controversate din spațiul public, a generat noi reacții în mediul online în urma unui comentariu făcut la o postare a cântăreței Andreea Bălan.

Dan Tanasă stârnește controverse online

Andreea Balan publicase pe rețelele sociale o imagine însoțită de mesajul în limba engleză: „I believe happy girls are the prettiest girls” (Cred că fetele fericite sunt cele mai frumoase).

În replică, Tanasă a intervenit cu propriul punct de vedere, afirmând: „I believe girls with a husband and kids are the prettiest girls” (Eu cred că fetele cu un soț și copii sunt cele mai frumoase).

Reacții critice din partea internauților

Mesajul deputatului AUR nu a trecut neobservat și a fost rapid criticat de numeroși utilizatori ai rețelelor sociale. Unul dintre comentarii, în ton ironic, a fost: „Iartă-l pe Dan Tanasă, Andreea, a băut puțin cam mult, e la un picnic, cu 'băieții' și o mai dă în familie tradițională când se arde carnea pe grătar. E doar un ursuleț inofensiv”.

Acest tip de reacții sugerează că o parte importantă a publicului a perceput afirmațiile politicianului drept nepotrivite și în afara contextului.

Critici directe la adresa politicianului

Mai multe persoane și-au exprimat nemulțumirea în termeni duri. O utilizatoare a scris: „Dan Tanasă I believe că nu aveți cei 7 ani de-acasă, asta ca să fiu elegantă. I believe că ar trebui să vă potoliți cu replicile astea belicoase și I believe că ar trebui să fiți tras la răspundere”.

O altă opinie, la fel de ferm exprimată, a fost: „Dan Tanasă nu ar trebui să îți vezi de soția ta și să lași opiniile personale despre frumusețea și fericirea altor femei? Doamne ferește cu ce se pot preocupa unii bărbați frustrați. Ei sunt dovada vie că să fii însurat nu înseamnă automat că ești și fericit”.