Monden Andreea Bălan, după derapajul lui Claudiu Bleonț: Un narcisist fără empatie, fără simțul realității







Andreea Bălan l-a criticat în termeni destul de duri pe Claudiu Bleonț, după ce actorul a avut un comportament inacceptabil față de fiica sa de 11 ani, Eva Maria Bleonț, pe scena Premiilor Gopo 2025.

Claudiu Bleonț, în vârstă de 65 de ani, a fost aspru criticat de Andreea Bălan pentru comportamentul său inadecvat la Premiile Gopo 2025. Actorul a avut o atitudine nepotrivită față de fiica sa de 11 ani, care l-a însoțit pe scenă. Deși Claudiu Bleonț și-a recunoscut greșelile și a cerut public iertare fiicei sale, dar Andreea Bălan nu a putut trece cu vedere.

Claudiu Bleonț și-a cerut scuze după ce a spus că nu i-a plăcut cum s-a îmbrăcat fiica sa pentru această apariție pe scena Premiilor Gopo.

„Marți seară, pe scena Premiilor Gopo, într-un moment în care voiam să împărtășesc bucuria de a fi alături de fiica mea, am spus lucruri care au fost nepotrivite și au fost percepute ca fiind dureroase. Mi-am dat seama, privind înapoi, că mi-am pus propriul copil într-o situație vulnerabilă și că, fără să îmi dau seama atunci, am transmis un mesaj lipsit de delicatețe și empatie. Nu a fost intenția mea să o discreditez pe Eva, nu îmi doresc să îmi educ copilul prin mustrare publică. Îmi asum felul în care am procedat”, a explicat Claudiu Bleonț pe contul său de socializare.

„Dacă așa face public, vă dați seama ce face în privat cu familia sa”

Momentul de la Premiile Gopo 2025 a avut un impact profund asupra Andreei Bălan, având în vedere relația sa cu tatăl ei, Săndel Bălan.

„De obicei, nu comentez când văd lucruri care mă deranjează, dar aici e ceva ce mă răscolește profund și cred că mulți din generația mea au avut parte de situații asemănătoare în copilărie. Aici s-a creat o traumă imensă.

Am simțit un disconfort fizic privând asemenea umilință oribilă! Un narcisist fără empatie, fără simțul realității și fără conexiune cu sinele și cu propriul copil! Dacă așa face public, vă dați seama ce face în privat cu familia sa. Și peste câțiva ani se va întreba de ce nu îl sună copiii! Mai bine mamă singură decât cu un așa „tată”, a transmis pe social media Andreea Bălan