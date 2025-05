Politica Scandalul dintre AUR și Gigi Becali a escaladat și s-a ajuns la cuvinte „grele”







Gigi Becali a lansat un atac extrem de dur la adresa purtătorului de cuvânt AUR, Dan Tănasă, după ce partidul condus de George Simion i-a cerut public demisia din Parlament. Tănasă îl acuzase că este un „fariseu politic” și un „bufon”, care ar fi trădat mișcarea suveranistă prin participarea sa la consultările de la Cotroceni.

Latifundiarul din Pipera a intervenit telefonic în direct la România TV și a răbufnit la adresa liderilor AUR, dar în mod special la adresa lui Dan Tănasă.

Gigi Becali: „Tănasă n-a făcut nimic în viața lui”

„Tănasă… am avut un cioban și nu mai este, a murit, îl bag pe el în locul lui. Nu-l cunosc, n-a făcut nimic în viața lui. Am fost votat și am adus 7-8% la AUR, ca atare el este deputat datorită imaginii mele. Ca atare, el putea să nu fie.”

„Tănasă ăsta e un dobitoc, un idiot. Unui bufon altul nu poate să fie idiot? Adică unul e bufon dar celălalt nu are cum să fie idiot, așa este. Băi idiotule, păi cum să ceri demisia, când el știe că ei au făcut 9% și când știe că președintele lui a făcut 13% și partidul 20%”, a continuat Gigi Becali în aceeași intervenție.

Gigi Becali a acuzat că atacurile AUR vin în ciuda contribuției pe care susține că a avut-o la scorul electoral al partidului.

„Pe mine m-a costat câteva sute de mii campania. Dacă candidam la București ca independent și strângeam 35.000 de semnături ieșeam deputat, fără probleme”, a declarat Gigi Becali.

Latifundiarul a insistat că notorietatea lui a fost decisivă pentru succesul electoral al AUR și a celor care au ajuns în Parlament datorită prezenței sale pe listele susținute de partid.

„Ei nu te lasă să fii cuminte, să fii civilizat. Te instigă, nu te lasă. Păi dacă un dobitoc ca Tănasă își permite? Eu am acum o vârstă, când mă certam cu ei aveam 35-45-55, trebuie să îți fie rușine măcar de vârstă măi, dobitocule”, a mai spus Becali, vizibil iritat de declarațiile făcute anterior de purtătorul de cuvânt al AUR.

Tănasă l-a acuzat că a „dinamitat mișcarea suveranistă”

Înaintea reacției lui Becali, Dan Tănasă afirmase că apropierea de Nicușor Dan devoalează adevăratele intenții ale lui Becali și că nu este un suveranist în adevăratul sens al cuvântului.

„George Becali se dovedește a fi un bufon trist al sistemului, care a avut misiunea să dinamiteze mișcarea suveranistă. Ar fi cazul să ne demonstreze că nu este și milog și să își dea demisia din Parlament. Înțeleg că acum are misiune să îl sprijine pe celălalt trădător Iuda, pe Claudiu Târziu, să îl sprijine ca împreună cu Ponta să încerce ei să construiască un partid așa-zis "suveranist", a declarat Dan Tănasă