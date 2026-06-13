Rolex a majorat în această lună, la nivel global, prețurile modelelor din aur cu aproximativ 5%, după o altă scumpire aplicată la începutul anului. Decizia vine pe fondul creșterii cotațiilor aurului și al cererii ridicate din partea clienților cu averi foarte mari, care continuă să cumpere produse de lux în ciuda prețurilor tot mai ridicate, relatează Reuters.

Producătorul elvețian de ceasuri de lux Rolex a operat o nouă majorare de preț pentru modelele realizate din aur, aceasta fiind a doua scumpire aplicată în 2026 pe piețe importante precum Statele Unite, Marea Britanie și Hong Kong.

Creșterea este de aproximativ 5% și vine după ajustarea tarifelor efectuată în luna ianuarie. Evoluția este legată atât de nivelul ridicat al prețului aurului, cât și de cererea constantă pentru produsele destinate segmentului de clienți cu venituri foarte mari.

Și alți producători importanți din industria bunurilor de lux au majorat prețurile în ultimele luni. Cartier, brand controlat de grupul Richemont, a crescut luna trecută prețurile unor modele de ceasuri din aur cu până la 10%.

În același timp, aurul și-a majorat semnificativ valoarea comparativ cu 2024, ajungând la aproximativ 4.200 de dolari pentru o uncie. Evoluția a dus la costuri mai ridicate pentru producătorii care folosesc metale prețioase în procesul de fabricație.

Potrivit analiștilor, piața ceasurilor de lux traversează o perioadă în care comportamentul consumatorilor diferă în funcție de nivelul veniturilor.

În timp ce interesul clasei de mijloc pentru astfel de produse s-a redus, cumpărătorii foarte bogați continuă să achiziționeze modele exclusiviste și acceptă majorările de preț aplicate de producători.

Datele furnizate de WatchCharts arată că Rolex a crescut în luna ianuarie prețurile medii cu aproximativ 6,2% în Germania, Hong Kong, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite. Noua majorare, aplicată exclusiv modelelor din aur, a atras atenția pieței.

Un exemplu este versiunea din aur alb a modelului Rolex Cosmograph Daytona, comercializată în Statele Unite la prețul de 59.100 de dolari. Potrivit datelor din industrie, valoarea acestui model a crescut cu 14% numai de la începutul anului și cu 33% comparativ cu nivelul din 2024.

Statisticile privind exporturile elvețiene de ceasuri indică faptul că segmentul produselor cu prețuri de peste 20.000 de franci elvețieni a înregistrat o creștere puternică în ultimii ani. În prezent, aceste modele generează mai mult de două treimi din valoarea totală a exporturilor de ceasuri ale Elveției.

Specialiștii din industrie consideră că marile companii din domeniu se orientează tot mai mult către clienții ultra-bogați și către modelele realizate din metale prețioase, acolo unde cererea continuă să fie mai mare decât oferta disponibilă.

Analiștii apreciază că popularitatea brandului Rolex rămâne foarte ridicată, iar pentru numeroase modele interesul cumpărătorilor continuă să depășească ritmul de producție al companiei.