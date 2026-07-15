Politica

Grindeanu: Ilie Bolojan a guvernat prost și de aceea a fost schimbat

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Grindeanu: Ilie Bolojan a guvernat prost și de aceea a fost schimbatSorin Grindeanu / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară că fostul premier Ilie Bolojan „a guvernat prost”, iar acesta este motivul pentru care a fost schimbat din funcție, potrivit declarațiilor făcute în emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Liderul social-democrat a comentat și consultările politice desfășurate la începutul săptămânii la Palatul Cotroceni, afirmând că în cadrul discuțiilor nu a fost abordată posibilitatea organizării de alegeri anticipate.

Potrivit acestuia, PSD, UDMR și grupul minorităților naționale au susținut varianta unui guvern de tranziție pentru depășirea crizei politice, însă PNL și USR nu au fost de acord cu această propunere.

Grindeanu respinge existența unei înțelegeri cu Nicușor Dan

Întrebat dacă a existat o înțelegere între PSD și președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a negat categoric o astfel de ipoteză.

„Eu n-am avut niciun fel de înțelegere și PSD-ul n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan. Asta este, pe scurt, o prostie. Noi n-am avut niciodată nici măcar alianțe politice. Nicușor Dan a fost tot timpul adversarul politic al PSD-ului”, a declarat liderul PSD.

Critici la adresa guvernării conduse de Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu a susținut că, în cele aproape trei luni de la schimbarea majorității parlamentare, Guvernul format de PNL și USR nu a prezentat politici publice relevante.

„Întregul program pus la punct de Ilie Bolojan este unul prost și de-aia a fost schimbat. N-am nimic personal cu el”, a afirmat liderul PSD.

sursa: Facebook

Acesta a acuzat actuala guvernare că și-a concentrat mesajul public pe atacuri la adresa PSD, în locul adoptării unor măsuri cu impact pentru cetățeni.

„Sunt nervos”, spune liderul PSD

În cadrul emisiunii, Grindeanu a declarat că este nemulțumit de modul în care este prezentată activitatea fostului premier și de evoluția economiei.

„Sunt nervos din acest punct de vedere”, a spus liderul PSD, adăugând că, în opinia sa, România traversează o perioadă economică dificilă.

El a afirmat că s-a întâlnit cu reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor, care i-au transmis că economia se confruntă cu probleme serioase, susținând că situația actuală este „mai gravă decât în anii de criză 2009-2010”.

Context politic

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin în contextul schimbărilor recente de la nivelul Guvernului și al disputelor dintre principalele partide privind responsabilitatea pentru situația economică și direcția reformelor.

În ultimele zile, schimbul de replici dintre liderii PSD și reprezentanții PNL s-a intensificat, inclusiv pe tema implementării reformelor și a măsurilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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