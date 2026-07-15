CCR decide pe sesizarea lui Grindeanu privitoare la SAFE

Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată miercuri să se pronunțe asupra sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care reclamă existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în legătură cu Ordonanța de Urgență nr. 38/2026 privind programul SAFE.

Sesizarea vizează actul normativ adoptat de Cabinetul condus de Ilie Bolojan în perioada în care Executivul își exercita atribuțiile cu titlu interimar, după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. Liderul PSD susține că Guvernul nu mai avea competența constituțională de a emite ordonanțe de urgență cu efecte legislative și solicită Curții să stabilească limitele în care un executiv demis își poate exercita atribuțiile.

În documentul transmis CCR, Sorin Grindeanu afirmă că situația este generată de două acțiuni pe care le consideră neconstituționale.

Prima se referă la „adoptarea şi transmiterea spre publicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moţiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin. (4) din Constituţie, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată”.

Cea de-a doua critică privește faptul că Executivul ar fi intervenit prin ordonanță asupra unor proiecte aflate deja în procedură parlamentară.

Potrivit sesizării, este vorba despre „reglementarea prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluţii legislative care se aflau deja în procedură parlamentară - în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a şedinţelor plenului la Camera Deputaţilor şi, respectiv, la Senat - transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituţional şi prin nesocotirea, în acelaşi timp, a obligaţiei de loialitate constituţională faţă de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a ţării”.

Grindeanu solicită Curții Constituționale nu doar să constate existența conflictului, ci și să stabilească modul în care instituțiile implicate trebuie să acționeze pentru restabilirea ordinii constituționale.

„Odată cu soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională, apreciem că este necesar să se dispună conduita la care autorităţile publice implicate trebuie să se conformeze pentru a fi respectate prevederile constituţionale”, se arată în document.

În argumentația depusă la CCR se susține că problema de fond privește dreptul unui Guvern demis prin moțiune de cenzură de a adopta acte normative cu putere de lege și, mai ales, de a legifera în domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului.

„Problema de drept ce trebuie dezlegată de Curtea Constituţională vizează posibilitatea Guvernului demis prin moţiune de cenzură de a adopta şi publica o ordonanţă de urgenţă cu conţinut legislativ substanţial - care nu constituie un act de administrare curentă -, dar mai cu seamă posibilitatea de a reglementa prin ordonanţă de urgenţă materii care se aflau deja în procedura legislativă a Parlamentului, prin proiecte de lege şi propuneri legislative înregistrate şi în curs de dezbatere la cele două Camere sau chiar pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor”, menționează sesizarea.

Totodată, liderul PSD apreciază că adoptarea ordonanței între 5 și 8 mai 2026 reprezintă o depășire a atribuțiilor constituționale ale Guvernului.

„Curtea Constituţională urmează să constate, totodată, că adoptarea şi publicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 în intervalul 5-8 mai 2026 - după adoptarea moţiunii de cenzură la data de 5 mai 2026 - a constituit un abuz de drept public, prin care Guvernul, deşi lipsit de mandatul democratic şi de legitimitate constituţională, a continuat să exercite prerogative de legiferare primară, substituindu-se Parlamentului în domenii care se aflau deja pe agenda legislativă a acestuia”.

Sesizarea mai arată că publicarea ordonanței în Monitorul Oficial a produs efecte juridice imediate, afectând activitatea legislativă a Parlamentului și generând incertitudine asupra proiectelor aflate deja în dezbatere.

În final, Sorin Grindeanu cere Curții Constituționale să constate existența conflictului dintre Parlament și Guvern, să stabilească faptul că Ordonanța de Urgență nr. 38/2026 a fost emisă cu depășirea competențelor unui executiv aflat în regim de administrare curentă și să confirme dreptul Parlamentului de a continua dezbaterea proiectelor legislative vizate, fără a fi împiedicat de efectele actului normativ contestat.