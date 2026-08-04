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Incendiile din sudul Franţei au scos la lumină un depozit cu sute de proiectile din al Doilea Război Mondial

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Incendiile din sudul Franţei au scos la lumină un depozit cu sute de proiectile din al Doilea Război MondialIncendiu Franța. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Incendiile de vegetaţie care au afectat sudul Franţei au dus la descoperirea unui depozit ascuns ce conţinea aproximativ 400 de proiectile şi alte tipuri de muniţie istorică, în comuna Le Porge. Potrivit autorităţilor franceze, exploziile auzite pe durata intervenţiei pompierilor nu ar fi fost provocate de butelii de gaz, aşa cum s-a crezut iniţial, ci de muniţii din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, care au detonat din cauza temperaturilor extreme, potrivit France Info.

Primarul spune că exploziile au semănat cu „sunetul războiului”

Comandantul local al pompierilor a explicat că muniţiile au explodat pe fondul incendiului de vegetaţie, ceea ce a îngreunat intervenţiile şi a creat un risc suplimentar pentru echipele aflate în teren.

Primarul comunei Le Porge, Martial Zaninetti, a declarat că în a doua noapte a incendiului, s-au auzit peste 100 de explozii, pe care le-a comparat cu „sunetul războiului”.

Edilul a explicat că operaţiunile de deminare au permis celor mai mulţi locuitori să revină în locuinţe, însă anumite sectoare rămân în continuare închise din motive de siguranţă. Peste 180 de case au fost distruse de flăcări.

„Existau depozite de muniţie îngropate pe terenuri din comuna noastră, dar nu ştiam de existenţa lor, iar acestea au explodat”, a declarat Zaninetti.

Acesta a povestit că proiectilele zburau „în toate direcţiile” şi că „unul dintre ele a străpuns chiar o casă”.

proiectil

proiectil. Sursa foto: Wikipedia

Autorităţile au impus restricţii în mai multe zone

Pe Instagram, primarul a anunţat că accesul spre litoral, un camping şi satul La Jenny rămâne interzis.

Presa franceză relatează că muniţiile descoperite sunt atât de provenienţă germană, cât şi franceză, şi includ proiectile de mortier şi proiectile antitanc.

Depozitul a fost identificat după incendiul de pădure care a devastat departamentul Gironde. Focul a fost adus între timp sub control, după aproximativ zece zile de intervenţii.

Premierul afirmă că Franţa intră într-o nouă etapă după incendiile devastatoare

Premierul francez Sébastien Lecornu le-a mulţumit luni pompierilor pentru eforturile depuse.

„Franţa a rezistat în faţa unei crize fără precedent”, a afirmat el.

El a spus că lupta împotriva incendiilor a intrat într-o „nouă fază” în regiunea Gironde şi că „persoanele evacuate se întorc treptat la locuinţele lor”.

În ultimele două săptămâni, incendiile de vegetaţie au afectat mai multe state europene, în special Franţa şi Spania, unde peste 330.000 de persoane au fost evacuate. În Franţa, aproximativ 42.000 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări în sud-vestul ţării, unul dintre cele mai ample incendii de pădure produse după cel de-Al Doilea Război Mondial.

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