„Avertizez public, atât pe premierul României (interimar) Ilie Bolojan, dar și pe vicepremierul Oana Gheorghiu (interimar) și pe ministrul muncii, Dragoș Pîslaru (interimar), să rămână echidistanți în dosarul Pașca/Bihor”, a afirmat psihiatrul Gabriel Diaconu, cerându-le celor trei oficiali să nu intervină în ancheta privind rețeaua de azile ilegale din Bihor. Medicul consideră că ancheta trebuie lăsată să își urmeze cursul, fără influențe externe, și avertizează că faptele investigate nu trebuie tratate cu superficialitate.

Potrivit medicului, reprezentanții Guvernului trebuie să păstreze o poziție neutră față de ancheta aflată în desfășurare.

„Avertizez public, atât pe premierul României (interimar) Ilie Bolojan, dar și pe vicepremierul Oana Gheorghiu (interimar) și pe ministrul muncii, Dragoș Pîslaru (interimar), să rămână echidistanți în dosarul Pașca/Bihor”, a arătat medicul.

Acesta susține că, în ultimele săptămâni, au existat declarații publice și decizii care, în opinia sa, au influențat în mod nepermis un dosar aflat în atenția justiției.

Gabriel Diaconu afirmă că a colaborat încă de la început cu instituțiile europene și susține că situația din Bihor trebuie analizată inclusiv din perspectiva obligațiilor asumate de România în privința protecției persoanelor vulnerabile.

Potrivit medicului, intervenția autorităților a fost necesară pentru oprirea unor practici pe care le consideră incompatibile cu respectarea drepturilor fundamentale.

El mai spune că atât persoanele acuzate direct în dosar, cât și funcționarii sau reprezentanții instituțiilor care ar fi facilitat funcționarea mecanismului investigat trebuie să răspundă, dacă vor fi găsiți vinovați.

În finalul mesajului, Gabriel Diaconu a lansat un avertisment către actualii guvernanți.

„Domnilor, (și doamnă), guvernanți de ocazie, Nu puteți pune botniță pe ce s-a întâmplat la Bihor. Astfel de practici trebuie oprite, dezavuate, și sancționate”, a scris acesta.

După ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca a cerut ca persoanele relocate din imobilele din Dumbrava și Tinca să se întoarcă în azile. Mesajul a fost transmis ministrului Sănătății, ministrului Muncii, conducerilor ANPIS, AJPIS, DSP, DGASPC și Consiliului Județean Bihor.

Pașca susține că o parte dintre persoanele evacuate sunt ținute împotriva voinței lor.

În același mesaj, Viorel Pașca a afirmat că este pregătit să colaboreze cu autoritățile pentru autorizarea activității desfășurate în mai multe imobile din Dumbrava și Incești.

El a solicitat organizarea unei întâlniri cu reprezentanții instituțiilor competente și i-a invitat pe reprezentanții acestora să meargă la fața locului pentru a analiza condițiile existente și măsurile necesare.