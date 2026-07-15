Reprezentanții partidelor aflate la guvernare sunt acuzați că nu au depus proiectele de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), deși se discută despre convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, potrivit președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Potrivit liderului politic, cei din fruntea PNL și USR nu acționează în interesul românilor.

Reprezentantul PSD afirmă că a verificat situația de la Camera Deputaților și susține că nu a fost depus niciun proiect de lege privind restanțele asumate prin PNRR.

„A mai trecut o zi. Am verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților. Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?! Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o!”, spune Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, reprezentanții celor două partide sunt responsabili pentru întârzierea proiectelor necesare accesării fondurilor europene.

„Cine blochează miliardele de euro pentru România?!”, a adăugat Grindeanu.

Președintele PSD susține că, înainte de încheierea sesiunii parlamentare, Camera Deputaților a adoptat într-un timp scurt mai multe proiecte considerate esențiale pentru PNRR, în timp ce Senatul nu ar fi făcut același lucru.

„Reamintesc că la Camera Deputaților am trecut deja 4 legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte”, a continuat Sorin Grindeanu.

Totodată, reprezentantul PSD a făcut referire la datele Institutului Național de Statistică privind scăderea salariului mediu de la o lună la alta și la inflație.

„Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?! Între timp, INS ne anunță că salariul mediu SCADE de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%. Go, Bolo!”, a mai spus liderul PSD.