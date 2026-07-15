Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, lansează un atac la adresa viziunii economice a premierului Ilie Bolojan. În cadrul podcastului „Contrapunct”, acesta a criticat dur măsurile fiscale din ultimul an, acuzându-l pe șeful Executivului de „micro-management ineficient” și de distrugerea sectorului privat românesc în favoarea marilor corporații.

Într-o analiză extrem de acidă, Rareș Bogdan a explicat de ce politicile economice promovate de cabinetul Bolojan au împins România într-un șir de 5 trimestre consecutive de scădere economică. O mutare care dă puține semne de speranță pentru viitor.

O situație sintetizată de o butadă celebră a fostului președinte Traian Băsescu pentru a ilustra actualitatea: „Orice idiot poate crește taxele”.

Conform liderului liberal, decizia de a crește taxele și de a reduce drastic pragurile pentru microîntreprinderi a avut efecte devastatoare asupra capitalului autohton. Rareș Bogdan susține că sectoare-cheie, precum Horeca, energia, imobiliarele și agricultura, se confruntă cu o contracție severă.

„Traian Băsescu a spus o chestiune în stilul caracteristic, dar extrem de directă: 'Dom'le, orice idiot poate crește taxele. Ideea este să nu crești taxele, să nu omori capitalul românesc, să nu omori micro-întreprinderile.' Am vorbit cu proprietari de hoteluri și pensiuni; sunt disperați. Niciodată în ultimii 15 ani nu a existat un an mai prost ca acesta. Horeca s-a contractat cu minimum 30-40%”, a declarat Rareș Bogdan în cadrul podcastului.

Europarlamentarul a subliniat că prăbușirea economică actuală este mai gravă decât cea din perioada pandemiei pentru micii întreprinzători. Acesta susține că soluția oferită de el, atragerea de mari investiții externe pentru creșterea Produsului Intern Brut (PIB), a fost ignorată în favoarea unor măsuri de suprataxare care s-au dovedit falimentare.

Efectele politicilor economice reclamate de Rareș Bogdan duc la o scădere economică prelungită. România înregistrează deja 5 trimestre consecutive de contracție economică a PIB-ului. Se poate vedea blocarea micilor afaceri autohtone în timp ce marile companii multinaționale își externalizează profiturile.

Bolojan are o toleranță deosebită față de companiilor cu cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro care declară profit zero sau negativ în România.

Întrebat de jurnaliștii Mirel Curea și Dan Andronic dacă acțiunile lui Ilie Bolojan trădează nepricepere sau rea-credință, Rareș Bogdan a utilizat o paralelă istorică cu fostul premier țărănist Victor Ciorbea pentru a descrie stilul de lucru al actualului prim-ministru.

„Cred că domnia sa n-a depășit granițele Șteiului sau ale Oradiei, unde, de altfel, a făcut lucruri foarte bune. Nu a reușit să înțeleagă România în toată întinderea și forța ei. Cred că face un management de tip Victor Ciorbea, cel care lucra până la 4-5 dimineața la Palat, dar lucra ineficient. Eu nu îl cred de rea-credință pe Ilie Bolojan, ci pur și simplu nepriceput la acest nivel macroeconomic”, a punctat Rareș Bogdan.

În cadrul emisiunii, realizatorii au ridicat semne de întrebare legitime privind o posibilă orientare a politicilor guvernamentale către interesele economice ale Germaniei, în detrimentul parteneriatului cu SUA.

Deși Rareș Bogdan a evitat să aducă acuzații directe de culise, el a confirmat că deciziile economice luate la București au lovit asimetric capitalul românesc. Favorizând indirect marii actori globali prin eliminarea unor facilități fiscale destinate firmelor locale.

Această falie profundă din interiorul PNL, dintre aripa conservatoare, condusă informal de Rareș Bogdan, și tabăra tehnocrat-progresistă din jurul lui Ilie Bolojan, riscă să blocheze deciziile majore de politică fiscală ale României în perioada următoare.