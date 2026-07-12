Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat critici la adresa actualului șef al statului, Nicușor Dan, în contextul negocierilor tensionate pentru formarea unui nou guvern. Invitat la România TV, fostul lider de la Cotroceni i-a transmis actualului președinte să renunțe la condiții și să treacă direct la nominalizarea unui premier, alegând dintre propunerile venite de la principalele partide politice.

Traian Băsescu consideră că actuala criză politică este prelungită inutil din cauza unor jocuri de culise și a unei tactici greșite adoptate în relația dintre palate și formațiunile parlamentare.

Una dintre principalele critici aduse de Traian Băsescu se referă la excluderea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) de la discuțiile politice strategice. Fostul președinte este de părere că ignorarea unui partid care a adunat un procent semnificativ de sufragii reprezintă o eroare democratică majoră și o lipsă de respect față de o parte importantă a populației.

În opinia sa, AUR trebuie primit la discuții, deoarece a câștigat voturi în alegeri și nu se poate exclude un procent atât de mare din electorat. El a amintit că voturile acestei formațiuni au fost considerate valide atunci când s-a dorit căderea guvernului, ceea ce creează o contradicție evidentă în prezent. Băsescu a subliniat că și în trecut partidele naționalist-extremiste erau chemate la consultări, chiar dacă nu erau incluse la guvernare, tocmai pentru a respecta votul cetățenilor, considerând abordarea actuală o greșeală de tactică.

Fostul șef al statului nu a menajat nici celelalte partide implicate în negocieri, arătându-se sceptic cu privire la moralitatea și principiile pe care acestea le afișează în spațiul public. Acesta a sugerat că dorința de a accede la putere primează în fața oricăror promisiuni anterioare făcute alegătorilor.

Băsescu a afirmat că foamea de a fi la putere este atât de mare încât actorii politici nu mai au rușine și s-a trecut de faza în care mai exista respect. El a adăugat că nu mai contează moțiunile sau anularea alegerilor în acest context. Despre USR, fostul președinte a menționat că este o formațiune agresivă, lipsită de valori legate de dragostea de țară, concluzionând că liderii politici se iubesc doar pe ei înșiși, acesta fiind motivul real pentru care România nu are încă un executiv stabil.

În ceea ce privește ieșirea din impas, Traian Băsescu îi cere ferm lui Nicușor Dan să facă un pas în spate și să valideze una dintre opțiunile aflate deja pe masa sa, renunțând la tacticile de amânare. Președintele are în prezent variante clare de la blocul PNL-UDMR-USR, care îl susține pe Mureșan, și de la PSD, care a venit cu propunerea Grindeanu.

Fostul președinte a dezvăluit și care ar fi opțiunea sa dacă s-ar afla din nou în postura de a numi premierul. Traian Băsescu a declarat că el personal ar merge pe mâna lui Mureșan, fiind de părere că PSD ar vota această variantă din dorința de a soluționa criza actuală. În schimb, el crede că liberalii nu ar vota o propunere social-democrată, motiv pentru care varianta susținută de dreapta ar fi singura capabilă să atragă și voturile PSD pentru a debloca situația.