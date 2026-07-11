Mesajul lui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Prieteniei Româno-Americane

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul Zilei Prieteniei Româno-Americane, în care a evidențiat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite. Mesajul, publicat pe platforma X, face referire la cooperarea dintre cele două state și la rolul acesteia în domeniul securității și prosperității.

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă un mesaj dedicat Zilei Prieteniei Româno-Americane, în care a vorbit despre relația dintre România și Statele Unite și despre importanța Parteneriatului Strategic dintre cele două țări.

În mesajul publicat pe platforma X, șeful statului arată că această zi oferă prilejul de a evidenția relația dintre cele două state și de a reafirma cooperarea transatlantică.

„Astăzi sărbătorim ziua dedicată Prieteniei Româno-Americane. Aceasta este o ocazie specială pentru a evidenția valoarea cu adevărat unică a Parteneriatului nostru Strategic și pentru a reflecta asupra forței relației noastre vibrante și a oportunităților pe care le putem crea împreună ca aliați, parteneri și prieteni apropiați. Consolidarea legăturii transatlantice și a Parteneriatului nostru Strategic este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră comună. Trăiască prietenia noastră!”, a transmis Nicușor Dan.

Mesajul președintelui este transmis în contextul Zilei Prieteniei Româno-Americane, dedicată relației bilaterale dintre România și Statele Unite.

Nicușor Dan a făcut referire la Parteneriatul Strategic dintre cele două state, arătând că relația dintre România și SUA reprezintă o colaborare între doi aliați ai NATO.

De asemenea, șeful statului a afirmat că întărirea legăturii transatlantice rămâne importantă pentru securitatea, stabilitatea și prosperitatea celor două țări, reafirmând angajamentul României față de parteneriatul cu Statele Unite.

Președintele României a abordat recent și relația bilaterală cu Statele Unite, în marja Summitului NATO.

Nicușor Dan a declarat miercuri că dialogul cu Washingtonul înregistrează progrese și a afirmat că principalele obiective ale României sunt atragerea unor investiții americane mai mari și menținerea prezenței militare a Statelor Unite în țară.