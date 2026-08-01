Cel puţin 67 de morţi în criza din Ceuta. Spania cere solidaritate europeană

Spania cere solidaritate europeană. Premierul spaniol Pedro Sanchez a cerut sâmbătă organizarea unei reuniuni prin videoconferință a miniștrilor de Interne din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, după ce zeci de mii de migranți au intrat în Ceuta în numai câteva zile. Cel puțin 67 de persoane au murit, iar mai multe țări europene au întărit controalele la frontiere.

Pedro Sanchez a condamnat reacția unor state europene față de criza migrației din enclava spaniolă și a descris atitudinea acestora drept „egoistă”.

„O astfel de atitudine, motivată de prejudecăţi, informaţii false, ignoranţă sau interese politice, nu numai că este contrară dreptului european, dreptului umanitar şi principiilor de solidaritate care ne unesc, dar este, de asemenea, în contradicţie cu interesele pe termen lung ale Europei”, a scris el într-o scrisoare adresată şefilor instituţiilor europene şi consultată de AFP.

Criza din Ceuta și imaginile apărute în urma sosirii migranților au fost folosite de reprezentanții dreptei și extremei drepte europene pentru a contesta eficiența controalelor la frontiere.

Italia a anunțat vineri suspendarea temporară a normelor spațiului Schengen în ceea ce privește Spania.

Roma, susținută de Finlanda și Danemarca, anunțase cu o zi înainte că va adopta măsuri în fața unei situații pe care unii au descris-o drept „invazie”, formulare folosită și de președintele american Donald Trump.

Madridul a calificat decizia Italiei drept „demagogică”. Amploarea măsurii rămâne neclară, iar juriștii consultați de AFP susțin că aceasta nu poate fi aplicată în actualul cadru juridic.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a reafirmat „solidaritatea” cu Spania. Regatul Unit a transmis, de asemenea, că este pregătit să ofere ajutor autorităților spaniole.

În același timp, Parisul a anunțat că va crește de cinci ori numărul polițiștilor și jandarmilor mobilizați sâmbătă la frontiera franco-spaniolă. Numărul total al acestora va ajunge la 334.

Portugalia a luat o măsură asemănătoare. Premierul Luis Montenegro a anunțat vineri întărirea controalelor la frontierele terestre și maritime din sudul țării.

Numărul persoanelor care au intrat în Ceuta este ridicat în raport cu populația enclavei spaniole, care are aproximativ 84.000 de locuitori.

Președintele administrației locale, Juan Jesus Vivas, estimează că aproximativ 60.000 de migranți au sosit în numai două sau trei zile.

Ministerul spaniol de Interne indică un bilanț de aproximativ 50.000 de persoane.

Ministrul spaniol de Interne a anunțat sâmbătă că cel puțin 67 de migranți au murit în timp ce încercau să pătrundă în Ceuta, enclavă spaniolă situată în nordul Marocului.

Fernando Grande-Marlaska a vorbit despre „evenimente triste şi dramatice”, în timpul unei conferințe de presă organizate la Ceuta după o reuniune de urgență dedicată crizei.

„În mai puţin de 48 de ore, situaţia din Ceuta s-a schimbat complet, iar revenirea la normal este în curs”, a mai precizat Fernando Grande-Marlaska în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Ceuta, la finalul unei şedinţe de urgenţă privind această criză de o amploare fără precedent.