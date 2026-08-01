Un nou segment al tablierului podului peste râul Siret a fost ridicat și montat sâmbătă pe șantierul Drumului Expres Brăila–Galați, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Lucrările au depășit pragul de 97%, iar circulația pe cei 10,76 kilometri din drumul expres trebuie deschisă până la sfârșitul anului 2026.

„Drumul expres Brăila - Galaţi (DEx6): a fost ridicat şi poziţionat încă un segment al tablierului podului peste râul Siret! Pentru această operaţiune, care a durat 3 ore, constructorul român (UMB) a folosit o macara de mare capacitate (700 de tone)”, a transmis, sâmbătă, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Pentru ridicarea și poziționarea noului segment al tablierului, constructorul UMB a utilizat o macara cu o capacitate de 700 de tone. Intervenția desfășurată pe podul peste Siret a durat trei ore.

Cristian Pistol a anunțat că au fost încheiate și lucrările de montare a hobanelor corespunzătoare fazei a șasea.

Totodată, au fost dezafectate fundațiile provizorii ale tablierului, denumite piloneți, care au fost folosite în etapa anterioară de montare.

Stadiul fizic al lucrărilor la Drumul Expres Brăila–Galați a depășit 97%. Podul construit peste râul Siret reprezintă ultimul obiectiv important care mai trebuie finalizat pe șantier.

”Circulaţia pe noul drum expres Brăila - Galaţi trebuie deschisă până la finalul acestui an (2026)”, reaminteşte Pistol.

Noul drum de mare viteză are o lungime de 10,76 kilometri. Contractul de construcție are o valoare de 449,42 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021–2027.

Drumul expres DEx6 este conceput ca un drum modern care va asigura o legătură rutieră rapidă între Brăila și Galați.

Proiectul este prezentat drept o investiție care contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor istorice Moldova și Muntenia și, prin extinderea conexiunilor, la creșterea oportunităților de dezvoltare pentru Dobrogea.