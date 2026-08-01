Podul peste Siret, aproape gata. Când ar urma să se deschidă Drumul Expres Brăila–Galați
- Bianca Ion
- 1 august 2026, 13:30
Un nou segment al tablierului podului peste râul Siret a fost ridicat și montat sâmbătă pe șantierul Drumului Expres Brăila–Galați, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Lucrările au depășit pragul de 97%, iar circulația pe cei 10,76 kilometri din drumul expres trebuie deschisă până la sfârșitul anului 2026.
Podul peste Siret, aproape gata. Când ar urma să se deschidă Drumul Expres Brăila–Galați
„Drumul expres Brăila - Galaţi (DEx6): a fost ridicat şi poziţionat încă un segment al tablierului podului peste râul Siret! Pentru această operaţiune, care a durat 3 ore, constructorul român (UMB) a folosit o macara de mare capacitate (700 de tone)”, a transmis, sâmbătă, directorul CNAIR, Cristian Pistol.
Pentru ridicarea și poziționarea noului segment al tablierului, constructorul UMB a utilizat o macara cu o capacitate de 700 de tone. Intervenția desfășurată pe podul peste Siret a durat trei ore.
Cristian Pistol a anunțat că au fost încheiate și lucrările de montare a hobanelor corespunzătoare fazei a șasea.
Totodată, au fost dezafectate fundațiile provizorii ale tablierului, denumite piloneți, care au fost folosite în etapa anterioară de montare.
Podul peste Siret, ultimul obiectiv rămas pe șantier
Stadiul fizic al lucrărilor la Drumul Expres Brăila–Galați a depășit 97%. Podul construit peste râul Siret reprezintă ultimul obiectiv important care mai trebuie finalizat pe șantier.
”Circulaţia pe noul drum expres Brăila - Galaţi trebuie deschisă până la finalul acestui an (2026)”, reaminteşte Pistol.
Noul drum de mare viteză are o lungime de 10,76 kilometri. Contractul de construcție are o valoare de 449,42 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021–2027.
Drumul expres va lega mai bine Brăila și Galați
Drumul expres DEx6 este conceput ca un drum modern care va asigura o legătură rutieră rapidă între Brăila și Galați.
Proiectul este prezentat drept o investiție care contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor istorice Moldova și Muntenia și, prin extinderea conexiunilor, la creșterea oportunităților de dezvoltare pentru Dobrogea.