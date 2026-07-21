Restricții de circulație pe A1. Ce rută alternativă vor avea șoferii

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță închiderea temporară a sensului Sibiu–Sebeș de pe autostrada A1, în noaptea de luni spre marți, pentru montarea unui panou informativ. De luni, traficul este restricționat și pe podul peste Dunăre de la Brăila, unde se execută lucrări la canalul drenant.

Circulația va fi oprită temporar pe autostrada A1, pe sensul Sibiu–Sebeș, în noaptea de luni, 20 iulie, spre marți, 21 iulie, în zona municipiului Sibiu. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță că restricția va fi aplicată între orele 00:00 și 02:00, iar șoferii vor fi direcționați pe o rută alternativă.

„ATENŢIE - În noaptea de luni (20.07.2026) spre marţi (21.07.2026) între orele 00:00 şi 02:00, se va închide circulaţia pe sensul Sibiu - Sebeş, pe autostrada #A1, în zona municipiului Sibiu", anunţă, luni, oficialii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov.

Conducătorii auto care circulă dinspre Sibiu către Sebeș vor fi deviați prin nodul rutier Sibiu Sud–Cisnădie, DN1, municipiul Sibiu, intersecția cu DJ106 și nodul rutier Sibiu Est.

Traseul indicat de drumari este Boița – A1, nodul rutier Sibiu Sud–Cisnădie – DN1, prin municipiul Sibiu – intersecția DN1 cu DJ106 – DJ106 – A1, nodul rutier Sibiu Est – Sebeș.

Traficul de pe sensul opus, Sebeș–Sibiu, nu va fi afectat de lucrări.

„Restricţia este necesară pentru montarea unui panou cu informaţii variabile. Menţionăm că în cursul acestei săptămâni vor avea loc mai multe restricţii asemănătoare pe autostrada A1, de care vă vom informa din timp", au mai transmis drumarii.

Reprezentanții direcției regionale recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile din zona restricționată.

Traficul este restricționat, începând de luni, și pe podul peste Dunăre de la Brăila, unde sunt executate lucrări pentru realizarea canalului drenant. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că restricția se aplică pe DN2S, pe banda întâi a căii de circulație din direcția Brăila–Jijila.

„După finalizarea lucrărilor şi deschiderea circulaţiei pe calea 2 a podului peste Dunăre de la Brăila, începând cu data de 20.07.2026, traficul pe DN2S, banda 1, calea 1 (sensul Brăila – Jijila), între km 4+200 – km 6+660, va fi restricţionat pentru executarea canalului drenant. Circulaţia se va desfăşura pe banda 2, iar restricţia va fi menţinută până la data de 10.08.2026”, se arată în postarea CNAIR.

Circulația se va desfășura pe banda a doua până la 10 august, iar șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară.

„Reduceţi viteza în zona lucrărilor şi respectaţi semnalizarea temporară, păstraţi distanţa faţă de vehiculul din faţă, întrucât traficul poate fi îngreunat, fiţi atenţi la indicatoarele rutiere şi la personalul care dirijează circulaţia şi evitaţi manevrele bruşte şi adaptaţi stilul de condus la condiţiile din şantier”, notează CNAIR.