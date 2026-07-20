Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis, luni, Cod galben de caniculă, în sudul Olteniei, sudul, centrul şi estul Munteniei şi sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor ajunge la 34-35 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime în general de 19-20 de grade.

Totodată, sunt în vigoare coduri galben şi portocaliu de furtuni, în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul şi sud-estul Transilvaniei şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali, unde sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi grindină. Instabilitatea atmosferică se va menţine şi pe parcursul nopţii, dar şi marţi.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală, valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Ilfov, în partea continentală a judeţului Constanţa şi în municipiul Bucureşti.

Astfel, luni, în sudul Olteniei, sudul, centrul şi estul Munteniei şi în sud-vestul Dobrogei vor fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34...35 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime în general de 19...20 de grade.

Marţi, disconfortul termic se va menţine ridicat (indice temperatură-umezeală în jurul valorii de 80 de unităţi), în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în sudul Moldovei.

Un alt Cod galben, dar vizând instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii, este valabil luni, între orele 10.00 şi 22.00, în judeţele Botoşani, Harghita, Covasna, Galaţi, Brăila, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Argeş şi parţial în judeţele Vâlcea, Sibiu, Braşov, Mureş, Bistriţa-Năsăud.

Potrivit ANM, în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul şi sud-estul Transilvaniei, precum şi în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali şi Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

În acelaşi interval, va fi în vigoare un Cod portocaliu de averse torenţiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni, în judeţele Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, Tulcea, în unele zone ale judeţelor Argeş şi Braşov şi în municipiul Bucureşti.

"În cea mai mare parte a Moldovei, în nordul şi centrul Munteniei, nordul Dobrogei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (2...5 cm) şi frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25...50 l/mp şi pe arii restrânse de peste 60...70 l/mp", au arătat meteorologii.

O altă atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului va viza, de luni, de la ora 22.00, până marţi, la ora 10.00, judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, parţial judeţul Vâlcea, precum şi municipiul Bucureşti.

Astfel, în noaptea de luni spre marţi, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei şi local în Carpaţii Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice şi intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

Marţi, între orele 10.00 şi 22.00, va fi în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, parţial în Vâlcea, dar şi în municipiul Bucureşti.

Meteorologii au transmis că, marţi, în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de peste 80 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

În zona municipiului Bucureşti, luni vremea va fi călduroasă. Disconfortul termic se va menţine ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări şi ploi de scurtă durată la începutul intervalului, dar spre seară şi noaptea gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat şi se va manifesta prin înnorări, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 70...90 km/h), averse torenţiale importante cantitativ (15...30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp), descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Marţi, vremea va fi în general instabilă şi se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial (în general cantităţi de apă de 10...20 l/mp), descărcări electrice şi intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h). Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade.