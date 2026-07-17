Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunţă o perioadă de caniculă şi instabilitate atmosferică accentuată pentru finalul acestei săptămâni.

Începând de vineri până duminică seară, în Banat, Crişana şi parţial în Oltenia şi Muntenia, valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile vor ajunge la 37 de grade.

Pe timpul celor trei zile de caniculă, nopţile vor fi tropicale, cu temperaturi minime de 20…21 de grade.

Pentru ziua de vineri, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) atenţionează că în cea mai mare parte a zonei montane, în nordul şi estul Olteniei, nordul Munteniei, sud-vestul şi estul Transilvaniei vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, vânt puternic, cu viteze de până la 70 km/h şi, pe arii restrânse, vijelii şi grindină.

ANM anunţă că în intervalul 17 iulie, ora 12 – 19 iulie, ora 22, valul de căldură se va extinde şi se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice, sudice şi sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Potrivit meteorologilor, va fi caniculă vineri în Crişana, Banat şi vestul Olteniei, sâmbătă şi în sudul Olteniei, sudul, centrul şi estul Munteniei, iar duminică, local în Oltenia şi Muntenia - inclusiv în Capitală, cu temperaturi maxime cuprinse între 35 şi 37 de grade.

În vestul şi sudul ţării nopţile vor fi tropicale, iar temperaturile minime vor fi de 20…21 de grade.

Astfel, meteorologii au emis o atenţionare cod galben de caniculă, valabilă în intervalul 17 iulie, ora 10 - 19 iulie, ora 10, pentru Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, Crişana, Banat, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei.

Vineri şi sâmbătă, în Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, Crişana, Banat, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, va fi caniculă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar nopţile vor fi tropicale cu minime în general de 20…22 de grade.

ANM a emis, pentru 17 iulie, până la ora 21.00, o atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, pentru cea mai mare parte a zonei montane, nordul şi estul Olteniei, nordul Munteniei, sud-vestul şi estul Transilvaniei.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, de până la trei ore, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 - 50 l/mp.

Specialiştii recomandă populaţiei să evite expunerea prelungită la soare şi să consume suficiente lichide.